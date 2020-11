dm-Kundin ist entsetzt – Mitarbeiter soll sie aus diesem Grund angeschrien haben

Eine Kundin von dm ist vollkommen perplex!

Die Frau wollte eigentlich bloß bei dm einkaufen, dann schrie ein Mitarbeiter sie plötzlich an. Daraufhin zog sie kurzerhand Konsequenzen.

dm: Großes Entsetzen bei Kundin

So hatte sich die Frau den Einkauf bei dm sicherlich nicht vorgestellt. Sie habe am Samstag mit ihrem Mann, ihrem Kind und mit einem Wagen in dem Drogeriemarkt einkaufen wollen, doch dann soll die Situation entgleist sein.

„Zu meinem Entsetzen musste ich mich am Samstag von einer Mitarbeiterin anschreien lassen“, schreibt die Kundin auf Facebook. Auf der Suche nach einem Körbchen habe sie schließlich danach gefragt, wie auch ausgeschrieben gewesen sei, so die Frau weiter. Und plötzlich habe sie eine Mitarbeiterin „lauthals (angeschrien), ob man denn blöd sei und sich gefälligst einen Korb nehmen solle“. Das habe auch noch der halbe Markt mitbekommen.

dm: Die Kundin war völlig neben der Spur, nachdem ein Mitarbeiter sie angeschrien haben soll. (Symbolbild) Foto: imago images / Norbert Schmidt

Schockiert habe die Frau am Montag bei der Zentrale der Drogeriemarktkette angerufen, doch dort habe es scheinbar niemanden „so wirklich“ interessiert, wie man mit den Kunden in den Filialen umgehe. Deshalb habe die Kundin kurzerhand Konsequenzen aus ihrem erschreckenden Vorfall gezogen und entschieden: „Ich werde nicht mehr zu DM gehen.“ Denn: „Eine Entschuldigung wäre das Mindeste gewesen.“ Damit habe dm nun drei Kunden weniger, mit ihrer 16-jährigen Tochter sogar vier Kunden weniger. „Ist dm aber egal“, schreibt die wütende Kundin schließlich.

dm will Vorfall klären

Dm reagierte umgehend auf die schlimmen Vorwürfe der Kundin und sagt: „Was du hier schilderst, tut uns leid und es ist gut, dass du dich hier bereits im Servicecenter gemeldet hast. Auch bedauern wir, dass du mit dem Service am Telefon nicht zufrieden warst.“ Ihr Anliegen werde nun an das Servicecenter weitergeleitet und bearbeitet. Weiter versicherte dm der Kundin, dass sich seine Mitarbeiter ihrem Anliegen annehmen und sich schnellstmöglich bei ihr melden würde. Das könne jedoch einige Tage Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen.

Konfrontiert mit den Vorwürfen am Dienstagmorgen erhielt unsere Redaktion bislang noch keine Antwort von dm.

