dm: Mann will Baby-Milch zubereiten und macht Ekel-Fund – „Darf nicht passieren!“

Eltern wollen für ihren Nachwuchs nur das Beste – umso schlimmer ist die Erfahrung, die ein Vater mit einer Babymilch vom Drogeriemarkt dm machen musste. Denn in dem dm-Pulver für die Nahrung machte der Mann eine ekelerregende Entdeckung.

dm: Mann macht Ekel-Fund in Milchpulver

Der Mann wollte für seinen Sohn Anfangsmilch der dm-Marke „Babylove“ aufkochen, als er beim Zubereiten des Fläschchens einen Schock-Fund machte. Denn in dem Päckchen des dm-Pulvers fand der Vater ein langes Haar!

Doch damit nicht genug: Auch Überreste der Verpackung hatten sich scheinbar in das Pulver verirrt. Auf der Facebookseite von dm meldet der Kunde den Vorfall.

Das ist dm:

wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2000 Filialen in Deutschland und 1700 weitere in insgesamt 13 europäischen Ländern

beschäftigt rund 62.000 Mitarbeiter (Stand: 2019), davon alleine 41.000 in Deutschland

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Zusätzlich gibt dm einen Prospekt mit wöchentlichen Angeboten heraus

„Gerade eben wollte ich ein Fläschchen für unseren Sohn zubereiten und habe ein frisches Päckchen aufgemacht. Was mich dann erwartet hat, ist derart ekelerregend. Ich habe darin ein langes Haar und Reste oder Überreste von Verpackung gefunden“, beschreibt er die unangenehme Angelegenheit.

dm: „Sowas darf nicht passieren!“

Dazu hängt der Mann ein Foto des Ekel-Fundes an, den er zum Glück noch vor der Milch-Zubereitung entdeckt hat.

„Natürlich passiert so was auch immer genau dann, wenn es das letzte Päckchen ist, das man im Haus hat. So was darf nicht passieren...!!“, ärgert sich der Kunde.

Bei dm gibt es neben den klassischen Baby-Produktmarken auch die Eigenmarke „Babylove“. (Symbolfoto) Foto: imago images/Norbert Schmidt

Auf eine DER WESTEN-Anfrage kann sich der Drogeriehandel die Verunreinigung nicht erklären. „Der Kunde beschreibt, dass sich Reste der Verpackung in der Nahrung befanden. Einen Eintrag von Schnipsel bzw. Resten der Faltschachtel schließt unser Herstell-Partner aus, da das offene Pulver keinerlei Kontakt zu den Faltschachteln hat“, so dm-Geschäftsführerin Kerstin Erbe.

Zudem kann ein Zugriff von außen während der Produktion ausgeschlossen werden, die Nahrung werde sorgfältig gesiebt, die Mitarbeiter in der Produktion tragen Haarnetz und Bartschutz.

Trotzdem bekräftigt Geschäftsführerin Erbe: „Die Qualität und Sicherheit liegt uns sehr am Herzen und wir können versichern, dass wir entsprechende Hinweise wie diesen sehr ernst nehmen.“ Ob der Vater aber je wieder zur dm-Pulvermilch für seinen Sohn greifen wird, bleibt fraglich.

