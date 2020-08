dm: Mann öffnet Bircher Müsli – darin findet er DAS: „Weniger bekömmlich“

Ein Kunde findet etwas in seinem Müsli von dm, das dort nicht reingehört. (Symbolbild)

Schock für einen dm-Kunden!

Er hatte im Drogeriemarkt Bircher Müsli gekauft. Als er es zu Hause probieren wollte, fiel ihm etwas ungewöhnliches auf. Muss das Produkt jetzt sogar aus den dm-Regalen genommen werden?

dm: Mann macht schockierende Entdeckung in Bircher Müsli

Auf Facebook berichtet der Mann über eine überraschende Entdeckung in seiner Schüssel und schreibt an dm: „Soeben kam ich in den Hochgenuss Euer köstliches 'Bio Bircher Müsli' zu verköstigen, jedoch bin ich dort auf einen mir bis dahin unbekannten Bestandteil gestoßen, welcher vermutlich weniger bekömmlich ist.“

Auf einem Foto zeigt er einen kleinen weißen Fetzen. Ob es sich dabei um ein Stück Papier oder Plastik handelt, teilt der dm-Kunde leider nicht mit. Er bittet die Drogerie-Kette jedoch um ein kurzes Feedback.

Wir wollen es genauer wissen, denn Plastikteile im Müsli könnten bei Kindern oder Erwachsenen schnell zur Gefahr werden. Darum hat DER WESTEN um eine Stellungnahme von dm gebeten.

dm antwortet auf Rückfragen

dm-Geschäftsführerin Kerstin Erbe, die auch verantwortlich für das Produktmanagement sei, teilt uns mit:

„Nachdem wir den Hinweis zu unserem dmBio Bircher Müsli erhalten haben, sind wir dem sofort nachgegangen. Wir haben dabei Kontakt zu dem Kunden aufgenommen, um die relevanten Produktinformationen zu erhalten, die für eine umfassende Prüfung notwendig sind.“

Muss das Müsli nun zurückgerufen werden? Offenbar nicht, denn bisher lägen keine weiteren Hinweise vor, dass Fremdkörper in dem Bircher Müsli enthalten seien, heißt es in der Antwort.

Wie der Fremdkörper in das Müsli gelangen konnte, bleibt bisher ein Rätsel. Hoffen wir, dass der Kunde sein Müsli ohne weitere Überraschungen weiter genießen konnte. (mia)