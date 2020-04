dm: Mann kauft Katzenfutter – als er die Dose öffnet, ist er verstört „Was zur Hölle...?“

Als ein Mann Katzenfutter bei dm kaufte und danach die Dose zuhause öffnete, war er verstört. Selbst seiner Katze dürfte bei diesem Anblick der Appetit vergangen sein.

Der Mann wollte seine Katze mit dem Futter von dm füttern und schüttete es also in eine Schüssel. Was er dann sah, war allerdings alles andere als appetitlich.

dm: Mann kauft Katzenfutter - verstörend, wie es aussieht

Das Futter - eine Mischung aus Pute und Chicken in Gelee - war braun und dünnflüssig wie Wasser. Mit Katzenfutter hatte das nicht mehr im Geringsten zu tun.

Fassungslos veröffentlichte er ein Video von dem Katzenfutter bei Facebook. Dazu schreibt er: „Was zur Hölle war da in dem Katzenfutter? Also wenn das eine Zutat ist, kaufe ich ihr - glaube ich - doch lieber besseres Futter.“

Hintergründe bleiben unklar

dm reagierte umgehend auf das gepostete Video bei Facebook und antwortete dem empörten Kunden. Es heißt: „Hallo, bitte wende dich mit deinem Anliegen, dem Foto sowie Charge + MHD an servicecenter@dm.de, damit die Kollegen das prüfen können. Danke dir und schönen Abend!"

Hintergründe zu dem Katzenfutter, wie ob zum Beispiel das Haltbarkeitsdatum überschritten war, verrät der Mann nicht. Allerdings wird er sich künftig wohl genau überlegen, welches Katzenfutter er in seinen Einkaufswagen packt.

