dm mit wichtiger Lockdown-Botschaft an die Kunden – „Bitte habt Verständnis“

Seit Mittwoch herrscht in ganz Deutschland eine andere Stimmung. Der durch die Bundesregierung verhängte Corona-Lockdown setzt nicht nur den Menschen schwer zu, auch der Wirtschaft. Viele Geschäfte müssen ihre Türen bis mindestens zum 10. Januar geschlossen halten – für andere gelten noch strengere Regeln.

Kein Wunder, dass viele Menschen derzeit verwirrt sind. Die Drogerie-Kette dm hat sich deshalb nun an ihre Kunden gewandt und eine wichtige Botschaft hinterlassen.

dm richtet eine emotionale Botschaft an seine Kunden. (Symbolbild) Foto: imago images / Manfred Segerer

Auf der Facebookseite von dm will der Drogeriemarkt aufklären, ob und was sich für den Kunden seit dem zweiten Lockdown vor Weihnachten alles geändert hat.

dm mit wichtiger Lockdown-Botschaft an die Kunden

„Liebe alle, wir wissen, dass einige von euch müde von den stä̈ndig neuen Informationen sind und bereits bestens aufgeklärt sind. Wiederum anderen ergeht es so, dass sie (verständlicherweise) vor lauter Neuigkeiten den Überblick verlieren. Unsere Aufgabe sehen wir darin, all unsere Kund*innen zu erreichen. Demnach folgen hier die relevanten Infos auf einen Blick“, schreibt dm in der Mitteilung.

---------------

Das ist der Drogeriemarkt dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

---------------

Das müssen dm-Kunden jetzt also beachten:

dm-Drogerien sind während des Lockdowns deutschlandweit geöffnet

Einkäufe können auch hierüber getätigt werden: dm.de, Mein dm-App, Express-Abholung

die Grundversorgung ist gewährleistet. Ware kommt in regelmäßig Abständen

keine Panik verbreiten

in haushaltsüblichen Mengen kaufen, um somit auch an andere zu denken

Abstand halten und Maske tragen

Zu guter Letzt weist dm seine Kunden noch darauf hin, dass man jetzt – während der neuen beschlossenen Maßnahmen – noch mehr Rücksicht auf andere und auch auf die Mitarbeiter nehmen soll. „Das Tempo kurz vor Weihnachten ist für unsere Filialkolleg*innen und unsere Logistikolleg*innen ohnehin schon erhöht. In einer Lockdownsituation steigt das natürlich noch mehr“, heißt es auf Social Media weiter.

Und vor allem eine Sache ist dem Unternehmen enorm wichtig: „Bitte habt Verständnis, auch wenn manches mal länger dauern könnte oder gewartet werden muss. Seid freundlich zueinander – füreinander, miteinander, nicht gegeneinander.“

---------------

Mehr Themen zu dm:

---------------

Noch vor dem Corona-Lockdown hat dm ein neues Produkt ins Sortiment gebracht. Und das lässt die Kunden geradezu ausflippen. Hier erfährst du, was es ist >>> (jhe)