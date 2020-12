dm: Comeback für dieses Produkt – Kunden rasten völlig aus: „Wie geil ist das denn?“

Retro-Fieber beim Drogeriemarkt dm!

Die Kundinnen flippen reihenweise aus. Denn dm hat ein Retro-Produkt auf den Markt gebracht. Und schon fühlen sich einige Kunden wieder in die Zeit ihrer Jugend versetzt.

Die 90er, die Zeit der Tamagotchis, Schlaghosen und Leck-Muscheln. So vieles davon ist den Menschen heute noch gerne im Gedächtnis geblieben. Auch in Drogerien wie dm wurden bestimmte Produkte gerne gekauft. Allen voran der blaue Lidschatten und natürlich Lipgloss!

Lipglosse von dm und Co. müssen heutzutage meist mit einem kleinem Stab aufgetragen werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

dm: Drei verschiedene Sorten

Aber nicht irgendeinen, sondern den zum Aufrollen auf den Lippen. Gekennzeichnet durch ein Röhrchen mit Flüssigkeit und einer Kugel. In den 90ern gab es ihn bei dm sogar mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das Tolle: dm holt dieses Retro-Produkt wieder in den Markt! Auf Facebook verkündet die Drogerie die Rückkehr des Artikels.

„Unsere 90er Herzen haben höhergeschlagen, als wir die ‚Roller Baby‘ Lipglosse von Trend it up im Retrostil entdeckt haben. Wem geht’s genauso?“, heißt es in dem Post. Die dm-Kundinnen ließen nicht auf sich warten und kommentieren fleißig. Eine Frau schreibt: „Wie toll! Ich hatte die damals von Sailor Moon.“

Hier eine Auswahl weiter Kommentare:

„Was für eine wunderbare Erinnerung an die Teenie Zeit. Damals gab es Tutti Frutti und Cola.“

„Ich habe die mir schon gekauft und muss sagen: genial. Das sind so schöne Erinnerungen an früher.“

„Wenn ich nur daran denke, kleben mir die Haare schon wieder an den Lippen. Die Dinger waren Fluch und Segen zugleich.“

„Ich habe sofort den Geschmack von damals im Mund.“

„Backflash, wie geil ist das denn bitte?“

„Mega, ein Teil meiner Jugend. Zurück in die Zukunft, schöne Erinnerungen an früher.“

+++ dm-Kundin kauft Adventskalender – als sie ihn öffnet, wird sie bitter enttäuscht +++

dm: Nicht nur Vorteile

Aber eine dm-Kundin erinnert sich auch noch gut daran, dass der Roll-Lipgloss nicht nur Vorteile mit sich gebracht hat: „Bah, da hat sich dann in der Kugel alles drin gesammelt, Fussel, Tabakkrümel. Und alles so schön geklebt. Aber er wurde trotzdem weiter benutzt, wir waren nicht so pingelig.“

----------

Weitere dm-News:

dm-Kunde wärmt Produkt auf – und kann nicht glauben, was plötzlich passiert: „Nicht euer Ernst!“

dm plant drastischen Strategiewechsel bei Filialen – darauf musst du dich als Kunde bald neu einstellen

dm-Kundin macht fragwürdige Entdeckung in Drogerie – und wird stinksauer: „Eine Frechheit“

-------------

dm bietet das Retro-Produkt in drei verschiedenen Sorten an: Super Fruits, Peony und Cotton sowie Black Berries für je 2,75 Euro.

Während beim Lipgloss die Kundenmeinungen relativ eindeutig sind, sorgte ein anderes Produkt zuletzt für Diskussionen. Dabei ging es um ein Sextoy, das nicht bei allen Kunden Anklang fand.(ldi)