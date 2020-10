dm: Kundin will nur kurz etwas besorgen – vor dem Drogeriemarkt erlebt sie ihr blaues Wunder „Bin gerade richtig sauer“

Ärgerlich! Eine dm-Kundin sprintet schnell in den Drogeriemarkt, um etwas zu besorgen. Als sie wieder zu ihrem Auto geht, erlebt sie ihr blaues Wunder. Sie ist richtig sauer.

Kundin Silke wollte in einer dm-Filiale in Sinzig nur ganz schnell etwas einkaufen. Sie hatte einen anstrengenden Frühdienst hinter sich. Etwa zehn Minuten später ist sie wieder an ihrem Auto. Was sie dann entdeckt, macht sie wütend.

dm-Kundin wird zur Kasse gebeten

Sie muss ihrer Wut freien Lauf lassen. Auf der dm-Facebookseite stellt sie unter einem Post von einem Weihnachtskalender das Unternehmen zur Rede.

Die dm-Kundin sollte eine Parkscheibe auslegen, doch das sah sie nirgends. (Symbolbild) Foto: imago images / Horst Galuschka

Sie schreibt: „Ich bin gerade richtig sauer. Komme zu meinem Auto und stelle fest, dass ich fürs Parken 15 Euro bezahlen muss als Strafe, weil ich keine Parkscheibe im Auto hatte.“

Seit einigen Jahren müssen auf Parkplätzen von dm und anderen Märkten und Discountern Parkscheiben ausgelegt werden. So will man verhindern, dass Autofahrer die Plätze nutzen, ohne dort einzukaufen.

Schilder weisen darauf hin. Vor allem in Großstädten gibt es dieses Problem, wo Parkhäuser eine satte Gebühr pro Stunde fürs Parken nehmen.

--------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

--------------------

Doch dm-Kundin Silke soll sich dessen nicht bewusst gewesen sein: „Deutliche Schilder in ausreichend großer Schrift in Augenhöhe eines Autofahrers oder auch z.B. auch am Eingang des Geschäfts fehlen auch. Und das dann noch in einem Ort, in dem es so gut wie keine Parkuhren gibt und man sogar am Bahnhof kostenlos parken kann.“

--------------------

Mehr News zu dm:

--------------------

Das sagt dm

Ihr Weg führt sie wohl erstmal nicht mehr zu dm: „Sorry, ich war immer gerne bei Euch Kundin, aber das ist Abzocke. Und Kundenbindung sieht auch anders aus.“

Was dm dazu sagt? Die typische Standart-Antwort, dass sie sich an das Service-Center wenden solle. (ldi)

+++ dm: Kundin wäscht ihrem Kind die Haare – danach ist sie geschockt +++

Ebenfalls interessant: Eine dm-Kundin möchte Klopapier kaufen. Was sie dann beobachtet, schockiert sie zutiefst. Hier liest du mehr <<<