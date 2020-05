dm: Kundin will Mundschutz in der Drogerie kaufen – doch dann entbrennt ein großer Streit

Eine Kundin wollte bei dm für ihre Söhne (7 und 9) jeweils eine Maske kaufen. Doch an der Kasse von dm wird diesem Plan ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Da die Kundin bei dm keinen Mund-Nasen-Schutz für Kinder findet, greift sie zu Stoffmasken zum Preis von 7,95 Euro je Stück. Mit den beiden Masken im Einkaufswagen macht sie sich auf dem Weg Richtung Kasse und legt die Artikel aufs Band. Doch die Kassiererin sagt, dass sie nur eine Maske kaufen dürfe. In ihrer Verzweiflung berichtet sie auf Facebook über das Geschehene – doch der Beitrag entfacht einen großen Streit.

dm gibt nur eine Maske raus

Die Anweisung soll „von ganz oben“ kommen. Wie Supermärkte und Discounter die Mengenabgabe von Klopapier und Mehl pro Kunde reduzieren, will auch dm dafür sorgen, dass niemand zu viel hamstern kann.

In Fall der beiden Schutzmasken für ihre Kinder stößt diese Regelung der Kundin jedoch sauer auf. Sie fragt auf Facebook: „Nun meine Frage an Sie: WARUM? Was haben Sie als Unternehmen für ein Recht zu entscheiden, wie viel und was wir Kunden einkaufen? Woran messen Sie, ob jeder Haushalt nur eine Maske kauft?“

Dann stellt sie eine Frage, über die viele wahrscheinlich schon nachgedacht haben, die mehr als ein Produkt kaufen wollten: „Was wäre, wenn ich nun eine Maske gekauft hätte, mich danach wieder an der Kasse oder an einer anderen Kasse angestellt hätte und noch eine Maske gekauft hätte?“

Außerdem fragt sie, wie sie ihre Kinder schützen soll, wenn sie gar keine Maske für beide Söhne kaufen kann.

Tatsächlich antwortet ein Kundenbetreuer von dm auf den Post. Er schlägt vor, die wütende Kundin solle sich direkt bei der Filiale in Pfungstadt in Hessen melden, wo der Vorfall passierte.

Andere dm-Kunden verstehen Empörung nicht

Auch viele andere dm-Kunden lesen mit und reagieren auf den Beitrag. Ein regelrechter Streit bricht vom Zaun. Einer schreibt: „Selbes Spiel wie beim Toilettenpapier. Hätte jeder Kunde vor dir mehrere Masken von der Filiale bekommen, hättest du nicht mal mehr eine kaufen können.“

--------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2000 Filialen in Deutschland

Und 1700 weitere in insgesamt 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

--------------------

Ein anderer Facebook-Nutzer meint: „Genau dasselbe Theater wie bei den anderen Mengenbeschränkungen. JEDER Haushalt möchte versorgt werden. Wenn jeder EINE Maske kaufen kann, kann aus jedem Haushalt einer einkaufen gehen. Reicht doch, einkaufen ist zurzeit nun einmal kein Familienausflug.“

Auch dm-Kunden müssen viel Geduld mitbringen. Durch die Abstandsregelung darf nur eine begrenzte Anzahl an Kunden die Filiale betreten. Foto: imago images / Bernd Friedel

Gerade Alleinerziehenden bleibt aber häufig gar keine andere Möglichkeit. So beschwerte sich eine Kundin, dass sie als alleinerziehende Mutter ihr Kind nicht mit zu Aldi nehmen durfte. Die komplette Geschichte liest du hier <<<

-----------

Mehr zum Thema dm:

dm: Kundin will an der Kasse bezahlen – doch als sie DAS sieht, wird sie stutzig

dm: Neuer Service – aber wenn du DIESEN Fehler machst, kann es sehr teuer werden

dm: Kunden völlig irritiert – was hat es DAMIT nur auf sich?

-----------

Aber der Frau ging es gar nicht um den Einkauf mit den Kindern. Sie sagt, dass ihre Söhne die Masken in der Schule tragen müssten, daher wollte sie für beide eine kaufen. Einig werden sich die Streithähne auf der Facebookseite von dm jedoch nicht.

+++ Galeria Karstadt Kaufhof: Horror-Szenario wegen Corona befürchtet +++

Ein Trost: Mittlerweile werden die Stoffmasken in vielen Läden angeboten. Selbst in einigen Post-Filialen gibt es Exemplare zu kaufen. Also: Einfach zum nächsten Geschäft fahren, dann sind beide Jungs versorgt. (ldi)