dm: Kundin will an der Kasse bezahlen – doch als sie DAS sieht, wird sie stutzig

Seit der bundesweiten Maskenpflicht müssen Bürger und Bürgerinnen in Deutschland nun in Supermärkten und im Öffentlichen Nahverkehr Mundschutz tragen. Auch dm hat die Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus angepasst: An den Kassen gibt es Plexiglasscheiben und Abstandsmarkierungen, im Geschäft ist der Mundschutz Pflicht für alle Kunden.

Doch was ist eigentlich mit den Mitarbeitern? Eine Kundin wundert sich jetzt, dass ausgerechnet eine Kassiererin in ihrer dm-Filiale keinen Mundschutz trägt. Soll das etwa so sein?

+++ Rewe: Kundin läuft SO durch den Supermarkt – dafür kassiert sie sofort die Quittung +++

dm: Müssen Kassierer auch Schutzmaske tragen?

Auf der Facebook-Seite des Drogeriemarkts schildert sie ihr Erlebnis: „Ich war vorhin in meinem dm-Markt des Vertrauens einkaufen. Alle bis auf die Kassiererin hatten einen Mundschutz an.“

Deswegen will sie wissen: „Herrscht hinter der Kasse trotz Plexiwand keine Mundschutzpflicht?“

Plexiglasscheiben bieten ausreichenden Schutz

Ein weiterer Kunde vermutet, dass gerade WEGEN der Plexiglaswände an der Kasse keine Pflicht besteht, schließlich lassen sie keinerlei Viren zu den Kassierern durchdringen. dm bestätigt diese Vermutung.

+++Markus Lanz: Psychologe erklärt in Corona-Krise – „Das Schlimmste, was …“+++

„Liebe Svenja, dies kannst du auf der Internetseite deines Bundeslandes nachlesen“, klärt der Drogeriemarkt auf.

--------------------

Weitere Themen:

dm: Verbraucherzentrale warnt! Wenn du DAS im Drogeriemarkt machst, kann es richtig teuer werden

dm: Kunden völlig irritiert – was hat es DAMIT nur auf sich?

dm warnt: Daraus solltest du auf KEINEN Fall Atemschutzmasken basteln – es könnte lebensgefährlich sein

--------------------

Auf der Seite für Baden-Württemberg ist laut dm folgendes vermerkt: „...Sie gilt auch nicht, wenn es einen anderen mindestens gleichwertigen baulichen Schutz gibt, etwa für Kassierer und Kassiererinnen, die hinter einer Plexiglasscheibe, die frontal zwischen Kunde und Angestellten aufgebaut ist und auch einen seitlichen Schutz gewährleistet.“

Foto: imago images / Steinach

--------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

--------------------

Frau richtet an alle dm-Kunden Appell

Eine weitere Kundin kann sich den Grund für diese Maßnahme vorstellen. „Weißt du, wie bescheiden es ist, mit Mundschutz zu kassieren?“, schreibt eine weitere Nutzerin der betroffenen Kundin. Man müsse damit lauter sprechen als gewöhnlich und könne nicht mal eben einen Schluck Wasser trinken.

Vor dm bilden sich in der Coronakrise lange Schlangen. (Symbolbild) Foto: imago images

Sie appelliert daher an die Frau und alle weiteren dm-Kunden: „Hab ein Herz für Kassierer. Die, wo zur Risikogruppe gehören, tragen den Mundschutz selbst in der Kasse mit Plexiglas.“

(vh)