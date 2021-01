dm-Kundin erschrocken, als sie Wattestäbchen öffnet – „Second Hand?“

Bei dm kaufen die meisten Leute Kosmetikprodukte, Duschgel, Shampoo und vielleicht auch mal Babynahrung. Zu den meist verkauften Dingen gehören vermutlich auch Wattestäbchen.

Doch als eine Kundin von dm nun eine Packung Wattestäbchen einkaufte, konnte sie nicht ahnen, was sie zuhause erwarten wird.

Kundin kauft Wattestäbchen bei dm und ist schockiert vom Inhalt

Denn als sie die Packung Wattestäbchen öffnete, entdeckte sie etwas Schwarzes auf einigen der Watte-Köpfchen.

Bei dm gibt es eine Menge zu kaufen. (Symbolbild) Foto: imago images/Ralph Peters

------------------------------------

-------------------------------------

Schockiert stellt sie bei Facebook dem Drogeriemarkt eine wichtige Frage: „Heute die Packung geöffnet und etwas erschrocken gewesen. Was ist das??“

Dreck in der neuen Wattestäbchen-Packung

Auf den ersten Blick würde man auf schwarze Flusen tippen, es könnte aber auch anderer Dreck sein. Fest steht: In einer neuen Packung Wattestäbchen hat so etwas nichts zu suchen.

Eine andere Kundin schreibt unter den Post „Second hand?“, was viele User dazu ermuntert, ihr einen Like zu geben.

dm findet das Ganze überhaupt nicht lustig

dm dürfte das Ganze derweilen nicht so lustig finden. Das Unternehmen antwortet der schockierten Kundin und bitte sie darum, sich mit Details an den Kundenservice zu wenden.

-------------------------------------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Allein in Deutschland beträgt der Umsatz 8,5 Milliarden Euro

-------------------------------------------------

„Damit wir deinem Anliegen genauer nachgehen können, wende dich bitte mit dem Foto, sowie der Artikelbezeichnung (oder GTIN auf der Umverpackung) und der Charge an das ServiceCenter, per E-Mail an ServiceCenter@dm.de. Danke dir für deine Unterstützung!“

Was der Dreck nun war, ist bisher nicht bekannt. Hoffentlich kommt das nicht nochmal bei dm vor. (fb)