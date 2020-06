dm: Kundin schaut sich Produkt genauer an – eine Zutat macht sie sprachlos

Herbe Enttäuschung für eine dm-Kundin! Beim Blick auf das Kleingedruckte einer Sonnenspray-Flasche entdeckte sie ein Detail, das bei ihr für Ernüchterung sorgte.

Sie hatte sich bei dm ein Sonnenspray ausgesucht, auf dem damit geworben wird, dass dieses Produkt keine Nanopartikel enthält. Doch als die Kundin sich die Zutatenliste durchliest, sieht das auf einmal ganz anders aus.

dm: Kundin blickt auf Inhaltsstoffe von Sonnenspray – „Enttäuscht“

Denn auf der Produktrückseite ist von „Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer“ die Rede. Dabei handelt es sich um flüssige Kunststoffe, die unter anderem als UV-Filter fungieren. Die synthetisch hergestellten Verbindung gelten allerdings als nur schwer abbaubar.

Die dm-Kundin kann es nicht fassen. Sie postet Bilder des gekauften Sprays auf Facebook und markiert sowohl das Werbeversprechen „Ohne Nanopartikel“ als auch die Zutatenliste.

„Das gilt wohl nicht als Nanopartikel?“, schreibt sie dazu. „Bin etwas enttäuscht von der Produktdarstellung.“

Hersteller gesteht: „Sind nicht 100 Prozent glücklich damit“

Rund zwei Tage später erhält die enttäuschte Kundin eine Antwort von dm auf ihre Beschwerde. Doch da es sich bei dem Sonnenspray um keine dm-Eigenmarke handelt, kann sich die Drogerie bei ihren Angaben nur auf den externen Hersteller beziehen.

In Sonnenschutzmitteln fungieren Acrylate-Polymere als UV-Filter. Foto: imago images / Petra Schneider

Den zitiert dm wie folgt: „Bei den in den Sonnensprays verwendeten Cross- und Co-Polymeren handelt es sich um flüssige Kunststoffe, die wir in der jetzigen Rezeptur als Filmbildner benötigen, um die Wasserfestigkeit der Sprays zu erhöhen und somit den ausgelobten Schutz zu gewährleisten. Auch wir sind mit der Benutzung von flüssigen Kunststoffen in unseren Sonnensprays nicht 100 Prozent glücklich. Klarstellen möchten wir, dass es sich bei den genannten Inhaltsstoffen nicht um die klassischerweise als Mikroplastik bezeichneten kleinen Plastikkügelchen handelt, welche in Zahncremes, Peelings, etc. vorkommen können.“

Die dm-Kundin versucht, die ganze Angelegenheit zu verstehen und fragt noch einmal nach: „Das Produkt enthält Kunststoff, aber um das Produkt besser zu vermarkten, hat man den Kunststoff als Liquid umgeformt? Gesundheitsschädlich?“ Doch dm blockt ab und verweist erneut auf den Hersteller.

Mikroplastik im Sonnenspray

Die Verwendung von Mikroplastik in Sonnenschutzmitteln ist keine neue Erfindung. Der Kosmetikhersteller „Börlind GmbH“ im baden-württembergischen Calw beschrieb die Zugabe dieser Hilfsstoffe sogar als alternativlos.

Im Jahr 2017 nahm man deshalb zwei Sonnenschutzmittel komplett aus dem Sortiment, um auf flüssige Kunststoffe zu verzichten. Die offizielle Stellungnahme lautete damals: „Jedoch zählen Acrylates zu der Gruppe Mikroplastik. Wurden unter dem Begriff bislang nur feste Kunststoffe geführt, sprich Plastikpartikel, die kleiner als fünf Millimeter sind und unter anderem in Peelingprodukten zu finden sind, zählen mittlerweile auch flüssige Kunststoffe wie Acrylates dazu.“ (at)