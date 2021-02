dm-Kundin gibt erstmals Online-Bestellung auf – und wird enttäuscht „Fahr ich lieber wieder hin“

dm: Eine Person legt in einer Filiale der Drogeriemarktkette im Kassenbereich ein Produkt in einen Einkaufskorb

Die Pandemie sorgt zwar in zahlreichen Branchen für einen Rückgang der Investitionen und dadurch auch in weiten Teilen für einen Stopp im Entwicklungsbereich, aber was diese Krise voran getrieben hat, ist definitiv die Digitalisierung und den Online-Handel. So entschied sich auch der Drogeriegigant dm für die Öffnung eines weiteren Vertriebszweiges und bietet seine Waren seit geraumer Zeit auch online an.

Das läuft aber anscheinend noch nicht problemfrei. Nun meldet sich eine Frau die den dm-Lieferservice stark kritisiert.

dm-Kundin klagt über zu lange Lieferzeit

In einem Twitter-Beitrag beklagt die dm-Kundin eine zu lange Lieferzeit. Ganze fünf Tage soll sie auf das Paket gewartet haben: „Find ich ehrlich gesagt zu lang, so lang im Voraus zu planen. Zumal bei uns im Ort ein dm ist. Fahre ich lieber wieder früh morgens hin, wenn es noch leer ist.“

+++ dm teilt Bild zum Valentinstag – als die Kunden genauer hinschauen, rasten sie aus +++

Die Frau wollte durch die Bestellung Kontakte vermeiden, was ja eigentlich ein sinnvoller Plan ist und auch von der Regierung empfohlen wird.

-------------------------------------------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

-------------------------------------------------------

Haben wegen #Corona mal den Online-Bestellservice von @dm_drogerie ausprobiert. Das Paket hat 5 Arbeitstage gedauert. Find ich ehrlich gesagt zu lang, so lang im Voraus zu planen. Zumal bei uns im Ort ein DM ist. Fahr ich lieber wieder früh morgens hin, wenn es noch leer ist. 🤷‍♂️ — NichtdieMama (@NichtdieMama) February 9, 2021

Dm begründet einen derartigen Vorfall der Lieferverzögerung mit einer hohen Nachfrage und auch aufgrund der stürmischen Wetterlage vergangener Woche.

dm stellt Alternative vor

„Die durchschnittliche Lieferzeit für Bestellungen auf 'dm.de' beträgt ein bis zwei Tage. Aufgrund hoher Nachfragen oder der aktuellen Wetterlage können Onlinebestellungen eine längere Lieferzeit benötigen. Über diese veränderte Lieferzeit informieren wir unsere Kunden auf 'dm.de', sowie per Status-E-Mail. Alternativ bieten wir Kunden auch seit einiger Zeit die Option der Express-Abholung im dm-Markt an. Dort können Kunden bereits nach drei Stunden Ihre Bestellung abholen“, erklärt Sebastian Bayer, Geschäftsführer für das Ressort Marketing und Beschaffung, auf Nachfrage.

----------------------------

Mehr News:

Motsi Mabuse: Der „Let's Dance“-Star packt aus – „Habe viel durchgemacht“

„Tagesschau“-Zuschauer bemerken störendes Detail – ARD-Moderator reagiert genial

Michael Wendler: Bericht – Mutter Christine Tiggemann (†73) ist tot

----------------------------

Diese Alternativmöglichkeit wird der dm-Kundin auch von anderen auf Twitter empfohlen. Eine Frau schreibt beispielsweise unter den Twitter-Beitrag: „Ich mache immer die Expressbestellungen in den Laden. Klappt wirklich super. In maximal drei Stunden kann man es abholen. Bei den ganzen Babysachen ist es echt super entspannt. Kein Anstellen, zack rein und schnell wieder raus.“

+++ „Das Quokka“ bei „The Masked Singer“: Fans vermuten IHN hinter dem Protz-Look +++

Zumindest bietet dm auch in Krisenzeiten für jedermann die perfekte Lösung. Und laut Kundenbewertungen funktioniert es auch.

(pag)