dm-Kundin schaut im Markt genauer hin und rastet bei diesem Anblick aus – „Ich bin entsetzt“

Es ist mal wieder so weit: Karneval steht vor der Tür! Los geht’s am Donnerstag, den 16. Februar, mit der Weiberfastnacht und am Montag steht dann der krönende Abschluss mit diversen Rosenmontagszügen bevor. dm macht bei dem Spektakel mit und hat schon seit Tagen Schminke, Kostüme und Co. in der Auslage.

Doch bei deren Anblick reagiert eine dm-Kundin mit Entsetzen. Denn was gleich daneben liegt, gibt ihr stark zu denken.

dm-Kundin entdeckt DAS neben Kinderschminke

Schminke, Kostüme, farbiges Haarspray – all das bekommst du aktuell beim Drogeriemarkt in deiner Nähe zu kaufen. Für Groß und Klein ist Fasching stets die Zeit zum Verkleiden und für ausgelassene Feste. Zum Schutz für Erwachsene hat eine Drogerie in Deutschland aber auch gleich Warnarmbänder für K.O.-Tropfen und Kondome daneben ins Regal geräumt.

Doch muss das ausgerechnet direkt neben der Kinderschminke stehen, beschwert sich nun eine Kundin. „Kondome und ein K.O.-Tropfen-Warnarmband gehören jetzt neben Kinderschminke zur Ausstattung für Fasching in Deutschland 2023?! Ich bin entsetzt.“ Das fände sie doch „sehr denkwürdig“.

Drogerie reagiert auf Vorwürfe

„Da freut man sich doch richtig aufs Feiern. Nicht“, meint die Kundin und teilt als Beweis ein Bild auf Facebook. Dafür bekommt sie aus der Community keine Unterstützung in ihrer Anklage. „Statt froh zu sein, dass es solche Schutzartikel zu kaufen gibt, wird sich künstlich aufgeregt“, reagiert eine Nutzerin in den Kommentaren.

Eine andere stellt die Frage: „Könnte es eventuell sein, dass ein kleiner Laden mit einem sehr ausgewählten Sortiment schlicht und ergreifend einfach keinen Platz in seinen Regalen hat und daher aus der Not welchen geschafft hat, um die Faschingsartikel unterzubringen?“

dm beantwortet zwar keine der gestellten Fragen, nimmt sich jedoch der Beschwerde der Kundin an. „Wir würden deinem Hinweis hier gerne nachgehen und mit den Kolleg:innen ins Gespräch gehen.“ Dazu verweist die Drogerie auf das Kontaktformular.