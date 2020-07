Eine dm-Kundin will ernsthaft wieder hamstern...

dm: Kundin hat irre Bitte an Drogeriemarkt – „Möchte so gerne wieder hamstern“

Will man wirklich in DIESE Zeit zurück?

Es ist gar nicht mal so lange her, als in Deutschland der Lockdown geherrscht hatte, um das Coronavirus einzudämmen. Unvergessen der Ärger und die Wut über leere Regale, über übertrieben gefüllte Einkaufswagen anderer Kunden und über Hamsterkäufe im Allgemeinen.

Der Drogeriemarkt dm hat noch zu den Geschäften gehört, die trotz Corona und Lockdown öffnen durften, um die Menschen mit Artikeln für den täglichen Bedarf zu versorgen. Und anscheinend wollen einige Kunden diese Zeit wieder haben!

Braucht man diese Nachrichten wirklich nochmal? Ein Info-Zettel bei dm zu Hochzeiten des Corona-Lockdowns am 16. März. Foto: imago images / MaBoSport

dm: Kundin wünscht sich wieder hamstern zu dürfen!

In der Facebook-Gruppe von dm hat eine Kundin eine Bitte formuliert, die bei nicht wenigen für Kopfschütteln sorgt. Sie scheint den Haferdrink bei dm zu lieben, moniert aber, dass man „nur“ bis zu acht Liter auf einmal kaufen darf.

Im Post heißt es: „Hi dm-Team, ich möchte so gerne wieder euren leckeren Haferdrink zu 0,95 Euro hamstern/kaufen. Ist aber auf acht Liter begrenzt. Kann das nicht wieder auf 16 oder 24 Liter erhöht werden? Ich trinke zu viel Kaffee im Home-Office. Und ich habe auch vor 2020 schon bei euch den Haferdrink gehamstert.“ Versehen mit einem Smiley und einem Herz.

Drogeriemarkt reagiert: „Wir nehmen deinen Wunsch...“

Immerhin hat das Social-Media-Team von dm zügig reagiert, der Kundin geantwortet: „Hallo Susanne, aktuell ist es leider nicht möglich, dass pro Bestellung mehr als acht Stück bestellt werden. Wir nehmen deinen Wunsch aber sehr gerne auf.“ Die Kundin antwortet erneut: „Das ist lieb. Und nun zähle ich schnell meinen Vorrat. Sieben Liter Haferdrink und so elf bis zwölf Rollen gutes, vierlagiges Klopapier. Liebe scherzhafte Grüße aus Berlin.“

Na, Humor scheint die Kundin ja wirklich zu haben. Aber auch dm. Denn auch hier wird wieder schnell geantwortet: „Wir drücken dir die Daumen, dass das noch etwas hält, bis der Nachschub an Haferdrink kommt. Liebe Grüße zurück.“

Das werden wohl viele andere Kunden auch hoffen – und dass sie eine Chance haben, um an den Haferdrink zu kommen, BEVOR die werte Kundin im Laden steht... (mg)