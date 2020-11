dm: Kundin nimmt an Gewinnspiel teil und erhält Anruf – danach ist sie verunsichert

Eine treue dm-Kundin ist plötzlich verunsichert. Eigentlich hatte die Frau nur an einigen Gewinnspielen der Drogerie-Kette teilnehmen wollen. Als sie daraufhin einen Anruf erhält, ist sie aber ziemlich perplex.

Sie wendet sich mit ihrer Geschichte direkt an den dm-Kundenservice.

dm: Kundin nimmt an Gewinnspiel teil – dann verunsichert sie ein Anruf

Via Facebook berichtet die Frau, dass sie einen Anruf erhalten habe „bei dem mir ein Herr mitteilte, dass ich einen 500-Euro-Gutschein gewonnen hätte und es noch eine weitere Ziehung unter den Gewinnern gäbe.“ Die Frau sei aufgrund des Anrufs nun sehr verunsichert.

Eine dm-Kundin ist nach einem Anruf verunsichert. Foto: imago images/Waldmüller

Schließlich habe sie tatsächlich in der Vergangenheit bereits an mehreren Gewinnspielen der Drogeriemarkt-Kette teilgenommen. „Daher fand ich es im ersten Moment nicht wirklich unglaubwürdig“, schildert sie ihre Reaktion. Trotzdem wuchsen bei ihr die Zweifel an der Seriösität des Anrufers. Mittlerweile glaube sie, „dass das leider doch nicht so ganz der Wahrheit entspricht“ und bittet daher den dm-Kundenservice um eine Rückmeldung.

Unter ihrem Facebook-Post auf der Seite des Drogeriehändlers bekommt sie allerdings zunächst einige Reaktionen von anderen Kunden, die eine deutliche Sprache sprechen. Alle Kommentatoren sind davon überzeugt, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln muss. „Kurz und knapp: Kein seriöses Gewinnspiel ruft bei dir an. Die melden sich entweder per Mail oder per Post“, schreibt etwa eine Nutzerin.

Eine andere Nutzerin kann die Naivität der Kundin nicht nachvollziehen. Sie schreibt: „Medienkompetenz hast du wohl keine. Einfach munter jedem deine Daten geben und sich dann wundern. Göttlich.“

Auch dm selbst reagiert auf das Hilfegesuch der Kundin – mit einem deutlichen Statement. „Das ist ein Betrugsversuch, bitte auf keinen Fall Daten angeben!“ Es handelt sich also tatsächlich um einen Fake.

Gut, dass sich die Kundin da noch einmal rückversichert hat... (the)