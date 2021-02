dm-Kundin hat die Nase voll vom Online-Shopping – „Zum wiederholten Mal!“

Wer sich den Gang zum Drogeriemarkt wie dm und Co. sparen will, der kann auch online bestellen. Denn dm verkauft seine Produkte auch im Internet und liefert diese nach Hause, sofern ein Kunde seine Bestellung nicht selbst in der Filiale abholen will.

dm: Die Kundin hat die Nase voll von dem Online-Shop der Drogerie. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jürgen Held

Also hat eine dm-Kundin im Online-Shop eingekauft, doch jetzt hat sie endgültig die Nase voll. Sie bemängelt: „Zum wiederholten Mal!“

dm: Kundin hat Nase voll von Online-Shopping

Der Einkauf bei dm ging für die Frau ordentlich nach hinten los. Sie hatte bloß ein Waschmittel bestellt, doch als dieses bei ihr zu Hause ankam, war die Wut groß.

„Ich kaufe ja eigentlich echt gerne bei euch ein, aber ich werde immer wieder negativ überrascht, wenn ich bei euch online bestelle“, schreibt die Kundin bei Facebook. Denn: Zum wiederholten Male sei etwas ausgelaufen.

Deshalb ärgert sie sich: „Zum einen dreht ihr die Produkte vorm Einpacken nicht richtig zu und zum anderen packt ihr die einen Produkte in Tüten die anderen aber nicht, was überhaupt keinen Sinn macht.“ Und weiter: „Dazu kommt noch, dass ihr euch nicht an eure eigenen Regeln haltet, bezüglich die Produkte mit Flüssigkeiten aufrecht hinzustellen. Es macht wirklich keinen Spaß mehr und es ärgert mich ungemein.“

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Die Frau hat die Nase voll und zieht deshalb ernsthafte Konsequenzen: „Ich werde in Zukunft davon absehen, flüssige Produkte zu bestellen. Anders geht es wohl leider nicht!“

dm zeigt sich wenig beeindruckt

dm: Der Drogeriemarkt zeigt sich zurückhaltend gegenüber der Beschwerde der Kundin. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Waldmüller

So hart die Beschwerde der Kundin ist, so unbeeindruckt zeigt sich dm von der unzufriedenen Kundin. Der Drogeriemarkt hält sich nämlich zurück und schreibt: „Es tut uns sehr leid, dass du schlechte Erfahrungen mit unserem Onlineshop gemacht hast. Wir nehmen deinen Hinweis gerne auf.“ Ob dm künftig verstärkt auf die Verpackung flüssiger Produkte achten wird? Es wird sich zeigen.