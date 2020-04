dm-Kundin erhebt heftige Vorwürfe gegen Mitarbeiter – „Wieder sehe ich ...“

Eine dm-Kundin ist sauer: Regelmäßig will sie Mitarbeiter eines Ladens dabei beobachtet haben, wie sie mit einer großen Packung Klopapier das Geschäft nach ihrem Feierabend verlassen.

Sie selbst hat meist weniger Glück. Bei ihren Einkäufen war das begehrte Gut meist bereits vergriffen. „Und wieder sehe ich bei dm nur die Angestellten mit Klopapier aus dem Laden gehen“, schrieb sei bei Facebook um ihrem Ärger Luft zu machen. Darauf erntet sie viele negative Reaktionen. An den Pranger stellen habe sie aber niemanden gewollt, erklärt sie gegenüber DER WESTEN.

dm-Kundin sauer über Verhalten von Mitarbeitern

Regelmäßig geht die Kundin, die ihren Namen lieber nicht in der Presse lesen möchte, bei dm einkaufen: „Ich gehe seit drei Wochen montags, dienstags, mittwochs und donnerstags zu dm, meist zwischen 10 und 14 Uhr.“

Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern hatte sie erfahren, dass die Lieferungen immer am Dienstag und am Donnerstag eintreffen und dann gepackt werden. Trotzdem stand sie häufig vor leeren Regalen. Was sie ärgert: Ihrer Aussage zufolge legen sich einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits im Lager einige Pakete zur Seite.

„Letzte Woche Dienstag habe ich zwei Angestellte auf dem Weg in den Feierabend gehen sehen mit je einer XXL-Packung und diese Woche Dienstag habe ich eine Angestellte mit einer Packung gesehen“, erzählt sie von ihren Beobachtungen. Dies sei zwar „an sich nichts Wildes“, aber sie befürchte, dass die Angestellten „im Lager von der Palette horten und jeden Tag eine mitnehmen“.

Nutzer im Netz reagieren ungehalten

Sie selbst habe nichts gebunkert und benötige es nur für den laufenden Verbrauch. „Ich habe an der Kasse auch erwähnt, dass so ein Verhalten bei den Kunden einfach nicht gut rüber kommt. Jeder tut ja aktuell wirklich sein bestes und ich möchte auch niemandem damit irgendwas unterstellen“, so die Kundin.

Dass ihr für ihren Kommentar viel Gegenwind entgegenschlug, habe sie überrascht. „Diese aggressive Haltung, die teilweise in den Kommentaren bei mir ankommt, zeugt für mich von Menschen die sich angesprochen fühlen.“

Auf Facebook schrieben Nutzer unter anderem:

„Die Mitarbeiter reißen sich jeden Tag den Po auf damit ihr eure Ware bekommt. Da darf man wohl auch Klopapier kaufen und wenn es jeden Tag eine Packung sein sollte, weil man gegebenenfalls auch für die Familie was mitbringt, sollte es egal sein.“

„Man musst du viel Zeit haben für deine Kontrollen.“

„Nur weil Madame nix bekommen hat, schreibst du hier so einen Mist?“

Das sagt dm zu den Vorwürfen

Dm selbst erklärt: „Wir bei dm bieten drogistische Produkte des täglichen Bedarfs an, die sowohl von unseren Kunden als auch von unseren Kolleginnen und Kollegen benötigt werden. Daher kaufen auch Mitarbeiter in unseren dm-Märkten ein.“

Auch für sie gelte jedoch die Regel, dass „derzeit stark nachgefragte Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen herausgegeben werden“, so Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.