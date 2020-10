dm: Kundin wäscht Kind die Haare – das Resultat verblüfft sie

Damit hat eine Kundin von dm nun wirklich nicht gerechnet.

Die Frau wusch ihrem Kind die Haare mit einem Shampoo des Drogeriemarkts. Nachdem sie den Schaum aus den Haaren abgespült hatte, war das Resultat doch recht unerwartet. Denn das, was auf der Packung des dm-Produkts vermerkt war, scheint nicht so ganz zu stimmen.

dm-Kundin bekommt Schock

Dass beim Haarefärben ab und an ein Malheur passiert und die Farbe nicht wie gewünscht aussieht, kann passieren. Aber beim Haarewaschen erwartet man ein solches Resultat nun wirklich nicht. Eine dm-Kundin ist vom Resultat schockiert.

Die Frau hat ihrem Kind die Haare mit einem Produkt der Drogerie dm gewaschen. Als sie den Schaum abspült, folgt der große Schock.

dm: Ohne Farbe – so sollten die Hände eigentlich nach dem Baden aussehen. Eigentlich... (Symbolbild) Foto: imago images / Cavan Images

Die Kunden hat ihrem Kind die Haare mit Malseife von dm gewaschen. Dabei handelt es sich um ein Shampoo, mit dem die Kleinsten die Badewanne, sich selbst oder auch die Eltern bunt verzieren können. Auch das Wasser nimmt Farbe an.

Nach dem Badespaß wird das dm-Produkt einfach mit warmen Wasser ausgewaschen. Genau so sollte es auch bei dm-Kundin Nicy sein. Doch bei ihr ging etwas sehr schief.

Auf der dm-Facebookseite postet sie ein Foto der Malseife der Marke „Saubär“. Auf der Tube steht: Pflegt mild und sanft; färbt weder Haut noch Haare. Dazu stellt sie ein Bild vom Kopf ihres Kindes. Sie schreibt: „Ich würde sagen: Es färbt recht gut die Haare.“

Ohje! Die blonden Haare ihres Kindes haben tatsächlich einen richtigen Rotstich erhalten. Ein Nutzer witzelt: „Da kommt Freude auf. Haare färben leichtgemacht.“

So reagiert dm

dm-Kundin Nicy scheint es mit Humor zu nehmen. Sie setzt hinter ihre Nachricht viele lachende Emojis.

Wie dm darauf reagiert? Die Drogerie-Kette will der Sache nachgehen. Nicy wird gebeten, den Kundenservice zu informieren. Nicht, dass es bald noch mehr bunte Köpfe gibt. Sicher scheint: Nicht alle Kunden würden die neuen Haarfarben ihrer Kinder mit so viel Humor nehmen. Denn Malseife gibt es auch noch in den Farben Grün und Blau.

