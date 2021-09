dm-Kundin holt Online-Bestellung ab – als sie DIESE Notiz sieht, kann sie es kaum fassen

Was für eine liebe Geste! Eine dm-Kundin hat bei der Abholung ihrer Online-Bestellung eine ganz besondere Überraschung in ihrer Tüte gefunden.

Als sie einen kleinen Notizzettel in ihrer Bestellung bei dm fand, konnte sie es nicht fassen. Auf Facebook teilt sie ihre Geschichte.

Als eine Kundin bei dm ihre Online-Bestellung abholt, kann sie nicht glauben, was sie sieht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Beautiful Sports

dm: Kleine Aufmunterung in Bestellung

Wer erkältet ist, will sich meistens nur im Bett verkriechen und hofft, dass die Symptome möglichst schnell wieder verschwinden. Dann auch noch einkaufen zu gehen – das ist wirklich nervig. Gut, dass man mittlerweile so gut wie alles online bestellen kann.

Das ist dm:

betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Auch die Drogeriekette dm lässt seine Kunden nicht im Regen stehen, wenn sie mal so gar nicht den Trubel der Drogerie ertragen können. Manchmal verbirgt sich in den Tüten sogar eine kleine Überraschung.

In seiner Erkältungs-Notfall-Bestellung fand ein Mann eine süße Botschaft. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

So erzählt eine dm-Kundin auf Facebook, dass sich ihr Freund, als er krank war, über die dm-App mit Taschentüchern, Erkältungsbad und Co. eingedeckt hat. Doch in der Tüte fand sich außer den bestellten Produkten auch noch eine kleine Überraschung.

dm: Kundin findet Zettel in Notfall-Bestellung

Die liebenswürdige dm-Mitarbeiterin, die die Bestellung zusammengepackt hat, hat anhand der Produkte wohl gemerkt, dass es sich um eine Art medizinischen Notfall handeln muss. Sie legte kurzerhand noch einen kleinen Zettel mit der Aufschrift: „Gute Besserung! :-)“ rein.

Süße Geste! Das finden auch der Erkrankte und seine Freundin. Auf Facebook will die Frau deshalb unbedingt „Danke“ sagen. In einem Post auf der Seite der Drogeriekette schreib sie: „Wir möchten euch einfach mal sagen, dass ihr klasse seid, besonders das Team in der Hamburger Meile. Mein Freund hatte eine Erkältung und sich über eine App-Bestellung mit Taschentüchern und Erkältungsbad eingedeckt. Bei Abholung fanden wir eine wirklich süße, liebe Notiz in der Tüte - da ging es ihm gleich besser VIELEN DANK!!!!“

Über das Lob freut sich natürlich auch das Social-Media-Team von dm. Sie versprechen die lieben Worte natürlich direkt an die Filiale weiterzugeben. (cm)