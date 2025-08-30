Kunden ahnen nicht, woran dm gerade arbeitet – dabei bekommen sie es am Ende zu spüren

Die Drogeriekette dm modernisiert ihre Marketingstrategien und setzt dabei auf innovative Technologie.

Mit neuen Datenlösungen will das Unternehmen seine Kunden noch gezielter und persönlicher ansprechen – doch was steckt hinter diesen Veränderungen?

Effizienzsteigerung durch Cloud- und SAS-Lösungen bei dm

Marketingkampagnen bei dm sind heute komplexer und nutzen eine Vielzahl digitaler sowie analoger Kanäle. Um die Ansprache präziser zu gestalten, verwendet die Drogeriekette SAS 360 Direct, ein Modul aus der Customer-Intelligence-Suite von SAS. “Zielgerichtete Ansprachen sorgen dafür, dass Marketingkampagnen bessere Ergebnisse erzielen“, erklärt Andreas Heiz von SAS.

++ Auch spannend: Mann aus Indien besucht dm in Deutschland – dieses Problem kennt auch jeder deutsche Kunde ++

Zusätzlich setzt dm seit Kurzem auf die Cloud-Infrastruktur von Snowflake anstelle der bisherigen On-Premises-Lösung. Um Datenversorgungsprozesse zu automatisieren, verwendet dmTech das ETL-Tool Matillion. Besonders anspruchsvoll war laut „CIO.de“ die Überführung von Datenmodellen und -historien sowie die Konsolidierung mehrerer Mandanten in ein einheitliches System.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Nutzung von SAS 360 Direct bietet dm hohe Flexibilität und die Möglichkeit, auch kurzfristig Marketingmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Automatisierte Prozesse steigern zudem die Effizienz. Während der Umstellung reduzierte sich der monatliche Wartungsaufwand von bis zu zehn Stunden auf etwa eine Stunde.

Dank der neuen Technologie kann dm Kunden passgenauer und individueller ansprechen. “Mit der Kombination aus der Lösung von SAS und der Snowflake-Datenbank können wir rund um die Uhr beliebig viele Maßnahmen laufen lassen – das ist ein Riesenvorteil“, sagt Marcel Veith von dmTech.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.