dm-Hammer! Es passiert das erste Mal seit acht Jahren

Zum ersten Mal seit acht Jahren holt sich dm wieder die Spitzenposition im Ranking „Marken des Jahres“. Mit 50,5 Scorepunkten ist die beliebte Drogeriemarktkette laut der internationalen Data & Analytics Group YouGov die Nummer eins bei Verbrauchern in Deutschland.

Das Ranking wird jährlich in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt veröffentlicht. Hier erfährst du, welche Marken dm überholt hat.

dm überzeugt Kunden

Das Ergebnis basiert auf bevölkerungsrepräsentativen Daten des YouGov BrandIndex. Neben dm sichern sich LEGO (Platz 2) und PayPal (Platz drei) einen Platz auf dem Treppchen. LEGO punktet mit 49,4 Punkten und verbessert sich um zwei Ränge. Der digitale Finanzdienstleister PayPal hingegen verliert zwei Plätze und erreicht dieses Jahr 49,2 Punkte.

Samsung, Bosch und weitere Marken schaffen es ebenfalls auf die vordersten Plätze des Rankings. Samsung steht mit 45,7 Scorepunkten auf Platz vier, Der südkoreanische Elektronikkonzern büßte damit im Vergleich zum Vorjahr einen Platz ein. Bosch überzeugt die Verbraucher mit 45,0 Punkten und bleibt stabil auf Platz fünf.

Deutsche Traditionsmarken dominieren

Adidas zeigt eine positive Entwicklung und klettert mit 41,1 Punkten auf den sechsten Rang. DHL folgt auf Platz sieben, während Aldi sich mit 39,9 Punkten um eine Position auf Rang acht verbessert. Nivea und Rossmann teilen sich Platz neun mit jeweils 39,8 Punkten. Beide Marken haben ihren Platz in den Herzen der Deutschen.

Felix Leiendecker, Head of Products Team DACH bei YouGov, betont: „Das Ranking Marken des Jahres verdeutlicht jedes Jahr, welche Marken in Deutschland ein besonders starkes und vertrauenswürdiges Image genießen. dm an der Spitze steht exemplarisch für Werte wie Verlässlichkeit, Kundennähe und gesellschaftliche Verantwortung – Eigenschaften, die heute entscheidend für Markengesundheit und Loyalität sind.“

Das Ranking „Marken des Jahres“ bewertet insgesamt 32 Kategorien, darunter Banken, Einzelhandel, Unterhaltung, Technologie und mehr. Highlight ist für die Top-Marken ein Siegel, das als Auszeichnung über das Handelsblatt bezogen werden kann.