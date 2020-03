dm-Kunden mit dringender Forderung! Drogeriemarkt zieht sofort drastische Konsequenzen

dm-Kunden wenden sich in der Coronakrise an den Drogeriemarkt. (Symbolbild)

dm gehört zu den Geschäften, die nicht nur trotz des Coronavirus geöffnet bleiben, sondern jetzt sogar noch stärker besucht werden. Jetzt haben Kunden allerdings eine Forderung an die Drogeriemarktkette gestellt, woraufhin dm drastische Konsequenzen gezogen hat.

dm: Mitarbeiter des Drogeriemarktes sollen vor dem Coronavirus geschützt werden

Die Drogeriemärkte - darunter gerade dm und Rossmann - gehören zu den Geschäften, die die Ausweitung des Coronavirus besonders stark zu spüren bekommen: haufenweise Kunden, leergekaufte Regale und verzweifelte Gesichter. Zudem beschäftigt der enge Kontakt von Mitarbeitern und Kunden die Drogeriemarktkette.

Vor allem Kassierer haben es tagtäglich mit einer Vielzahl von Menschen zu tun. Sie nehmen Geld entgegen und geben Geld raus. Dabei können sie an ihrem Arbeitsplatz nicht mal einen Schritt nach hinten machen. Da ist auch ein direkter Körperkontakt zu anderen nicht ausgeschlossen.

Diese durchaus gefährliche Situation beschäftigt die Verantwortlichen von DM wie auch viele Kunden. Aus Facebook-Kommentaren geht hervor, dass sie die Arbeit der Mitarbeiter sehr schätzen und dankbar dafür sind, dass jene ihren Job weiter ausüben. Sie wünschen den Mitarbeitern deshalb alles Gute.

Drogeriemarkt reagiert sofort mit Konsequenzen

Ein Kunde ist jedoch noch weiter gegangen und hat am Donnerstag eine Forderung an dm gestellt. Er sagt: „Ich finde es eine Frechheit, dass den Mitarbeitern von DM nicht mal Schutz angeboten wird. Egal ob Großhändler oder Hornbach haben vor ihren Kassen Plexiglasscheiben.“

dm hat das nicht lange auf sich sitzen lassen und prompt Konsequenzen gezogen. So sollen nun die Kassierer aller Filialen durch einen „Spuckschutz“, einer Plexiglasscheibe, geschützt werden. Der DM-Chef Christoph Werner erklärte am Mittwoch, dass es natürlich etwas dauern würde, bis die Plexiglasscheiben an allen Filialen ankommen seien. Allerdings können Mitarbeiter diese direkt anbringen. So würde die Gefahr des gegenseitigen Infizierens „eigentlich ausgeschlossen“ werden.

Plexiglasscheiben schützen Kassierer vor Virus

Tatsächlich sind die ersten dm-Filialen offenbar schon mit Plexiglasscheiben an den Kassen ausgestattet. Eine Kundin aus Wintersdorf in Thüringen schrieb am Donnerstag auf Facebook: „Ganz großes Lob an die Geschäftsleitung. An der Kasse sind Markierungen am Boden, damit man nicht zu eng aufeinander ansteht. Die Kassiererinnen werden mit einer Plexiglasscheibe vor Ansteckung durch Tröpfcheninfektion geschützt und Kleingeld wird nicht angenommen. Tolle Aktion. Da hat es jemand verstanden, diese extreme Situation ernst zu nehmen. Prima, dürfte gerne zu unser aller Schutz überall so sein!“

Zudem schickt dm Mitarbeiter, die sich vor Kurzem in Risikogebieten aufgehalten haben, unter häusliche Quarantäne, stellt Einmalhandschuhe sowie Desinfektionsmittel für seine Mitarbeiter bereit, verhindert den Kontakt zu Anliefern, Handwerkern etc. und schränkt den Kundenservice - individuell in den Filialen - ein. Auch Einlasskontrollen kann je nach Filiale individuell erfolgen.

Wichtige Bitte an Kunden

Kunden sollen einen Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Kunden und Mitarbeitern halten

Sie sollen keine Produkte testen und danach wieder ins Regal stellen

Nach Möglichkeit sollen Kunden bargeldlos (EC-Karte, Kreditkarte, Payback Pay) zahlen

+++Coronavirus in China: Mann stirbt – nach seinem Tod kommt DAS raus+++

Richtige Hygienemaßnahmen sind damit sicherlich entscheidend, um sich und auch andere vor dem Coronavirus zu schützen.