dm-Kunden haben nur noch wenige Wochen Zeit – dann ist es zu spät

Ab dem 6. Dezember gelten neue Nutzungsbedingungen bei dm. Bis dahin können Kunden widersprechen, doch wer gar nichts tut, akzeptiert automatisch die Änderungen.

Die Drogeriekette informierte per E-Mail über einige spannende Neuerungen – darunter ein geplanter Einstieg in den Medikamentenverkauf. Mehr dazu erfährst du hier!

dm verkauft bald Medikamente online

Wie „ruhr24.de“ berichtet, will dm ab Ende 2025 apothekenpflichtige Arzneimittel und exklusive Apothekenprodukte über eine Partner-Versand-Apotheke anbieten. Bestellungen sollen einfach über dm.de oder die dm-App möglich sein. Damit wagt dm den Schritt in den Gesundheitsmarkt und erweitert sein Sortiment erneut deutlich.

+++Neuer Hinweis zu dm-Produkten – er hat es in sich+++

Ein Wermutstropfen: Bestellen Kunden über ihr dm-Konto, werden sensible Gesundheitsdaten bei dm gespeichert. In den Bedingungen heißt es: „Die Inhalte Deiner Bestellung“ werden „nicht nur bei unserem Kooperationspartner, sondern auch bei dm für das dm-Konto gespeichert und verwaltet.“ Eine persönliche Ansprache auf Basis der gekauften Medikamente erfolgt laut dm aber nur mit ausdrücklicher Zustimmung.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kunden, die keine Daten mit dm teilen möchten, können die Medikamente weiterhin anonym als Gast über die Partner-Apotheke bestellen. Eine Speicherung im dm-Konto entfällt in diesem Fall.

dm: Von KI bis Produktbewertungen

Laut „ruhr24.de“ bringt dm neben Medikamenten auch künstliche Intelligenz auf die Website und in die App. Der neue Service „dmKI“ soll rund um die Uhr Fragen zu Produkten, Services und Themen wie Beauty, Ernährung oder Tierbedarf beantworten. Das smarte Feature ist dabei eine Weiterentwicklung der bisherigen KI-Beratung, die sich nur auf Beauty-Tipps bezog.

Mehr Themen für dich:

Weitere Neuerung: Bald erhalten Kunden Benachrichtigungen, wenn momentan ausverkaufte Produkte wieder verfügbar sind. Auch Kreditkartendaten können künftig sicher im dm-Konto gespeichert werden. Dabei speichert dm jedoch nur verschlüsselte Tokens – die vollständigen Daten bleiben geschützt.