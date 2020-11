dm-Kunde geht einkaufen – einen Tag später ist er entsetzt: „Das ist mehr als gefährlich!“

Ein Kunde hat sich bei dm ein Produkt gekauft, welches er am nächsten Tag direkt nutzen wollte.

Dann stellte der dm-Kunde aber entsetzt fest, dass es nicht so funktionierte, wie er es sich vorgestellt hatte.

Kunde geht bei dm einkaufen und ist entsetzt

Der Artikel konnte von ihm nicht benutzt werden. Deswegen wandte er sich enttäuscht über Facebook an dm.

dm-Kunde: „Das ist mehr als gefährlich!“

Er postete ein Bild des Produkts und schrieb dazu: „Niedrigste Stufe in der Mikrowelle für nicht einmal eine Minute, gestern erst gekauft! Liebes DM Team, das ist mehr als gefährlich und nicht euer Ernst!?“

Wobei es sich auf dem Foto handelte, stellte aber einige andere User vor einige Fragen. Der Mann klärte selbst auf und schrieb, dass es sich um ein Kirschkernkissen und seine Mikrowellenhaube handele. Zu sehen ist, dass sich das Kissen und auch die Haube an einer Stelle braun verfärbt haben. Außerdem befindet sich in dem Körnerkissen ein Loch, welches da nicht sein sollte.

Wie reagiert dm auf die Kritik?

Auch eine weitere Userin wunderte sich über das Bild und kommentierte: „Hast du denn einen Teller zum Drehen in der Mikrowelle? Für mich sieht das so aus, als läge das Kissen auf dem 'purem' Boden der Mikrowelle, das geht natürlich nicht.“ Doch der Mann sagte, dass er das Foto gar nicht in der Mikrowelle geschossen habe.

Auch dm antwortete auf den Post des verärgerten Kunden. „Das tut uns sehr leid, was du hier schilderst“. Nun möchte der Konzern der ganzen Sache unbedingt nachgehen. Dafür soll sich der Kunde direkt an den Kundenservice wenden. Ob das den Mann beruhigen wird, darf zumindest bezweifelt werden. Ein weiteres Kischkernkissen wird er bei dm wohl nicht mehr kaufen. (gb)