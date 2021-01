dm-Kunde ärgert sich über Produkt – so genial reagiert der Drogeriemarkt

Ein dm-Kunde hat ein Produkt bei dem Drogeriemarkt gekauft, über das er sich schließlich mächtig aufgeregt hat. Er wandte sich deshalb über Facebook an die Drogerie – allerdings auf besondere Weise. Und genauso genial reagierte dann auch dm.

Worum ging es?

dm: Kunde wendet sich verärgert über Produkt an Drogeriemarkt

Trotz der Kritik dürfte sich der dm-Mitarbeiter beim Lesen des Facebook-Beitrags wohl ein Schmunzeln nicht verkniffen haben können. Denn der Kunde hatte Aufsteckbürsten für eine elektrische Zahnbürste gekauft, doch brachte er seine Enttäuschung auf außergewöhnliche Art hervor: „Ich finde eure Produkte wirklich toll, doch gegen dieses hier hege ich einen Groll.“ Die Verpackung sei so riesig groß, so viel Plastik, aber kaum Inhalt, sei nicht famos.

+++ dm verkauft Alufolie für 37 Euro – Kundin entsetzt „Ist das euer Ernst?“ +++

Und weiter: „In diese hier, passen doch noch zwei weitere rein,das wäre für den Kunden, für euch und auch für die Umwelt fein!“ Also fragt er: „Gibt es diese Verpackung denn auch in klein?“ Dann müsste ein solcher Facebook-Beitrag nicht sein.

„Sollte dies jedoch nicht eurer Vorstellung entsprechen, muss ich wohl in Zukunft, mit dem Kauf eurer Produkte brechen“, warnt er. Aber: „Diese Entscheidung fände ich wirklich nicht gut, doch was man nicht alles für die Kinder und die Umwelt tut. Drum lasst mich den Kauf bei euch bitte nicht bereuen,eine Re-Design für Kunde und Umwelt, darüber würde ich mich freuen“, heißt es. Und abschließend schreibt der Mann noch: „In dem Sinne danke ich fürs aufmerksame Lesen, das war es erst einmal von mir gewesen.“

-------------------------------------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Allein in Deutschland beträgt der Umsatz 8,5 Milliarden Euro

-------------------------------------------------

dm reagiert genial

Die kreative Kontaktaufnahme des Kunden ist durchaus eine besondere Form der Beschwerde und so folgte eine ebenso geniale Antwort von dm: „Die Umwelt interessiert uns auch sehr, deshalb beschäftigen wir uns mit den Kunststoff-Verpackungen immer mehr.“ Eine Änderung der Verpackung sei aktuell produktionsbedingt nicht möglich, das bitte (der Drogeriemarkt) zu verstehen, doch auch der möchte einen umweltfreundlicheren Weg gehen.

dm bewies zweifelsohne Sinn für Humor. (Symbolbild) Foto: imago images / Revierfoto

-------------------------------------------------

Mehr News zu dm:

dm: Kunde genervt, als er in Drogerie diese Beobachtung macht – „Das ist Verbraucher unfreundlich!!!!“

dm: Frau will Taschentücher nachfüllen – dann steht sie vor DIESEM Problem

dm hat besonderes Klopapier im Sortiment – alle wollen es haben

-------------------------------------------------

Und weiter: „Deshalb prüfen wir die Alternativen bereits und danken dir für deinen Anreiz. Über Feedback freuen wir uns immer arg und wünschen dir noch einen schönen Tag!“ Die besondere und freundliche Beschwerde des Kunden löste also nicht nur eine entsprechende Gegenreaktion aus, sondern sie ließ den Kunden auch wissen, dass dm offensichtlich an einer umweltfreundlicheren Verpackung für die Aufsteckbürsten seiner Hausmarke arbeitet. Wir sind also gespannt!