dm-Kunde darf nicht mit Bargeld bezahlen – wie er reagiert, macht sprachlos

Bargeld adieu? Immer mehr Menschen zücken an der Kasse ihre EC-Karte oder nutzen die Bezahlfunktion auf ihren Smartphones, statt mühselig das Bargeld aus der Tasche zu kramen. Einige Einkaufseinrichtungen, wie eben auch der dm-Drogeriemarkt, springen auf diesen Trend auf und bieten in einigen Filialen nur noch die bargeldlose Bezahlmöglichkeit an. Diesem dm-Kunden scheint das allerdings gar nicht zu gefallen.

Egal ob Kosmetika, Reinigungsmittel, Dekoration oder andere Körperpflege-Mittel – die dm-Filiale ist für die meisten Menschen die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um all solche Belange geht. Auch wenn es meist nur Kleinigkeiten sind, blättert der ein oder andere doch ganz schön viel Geld an der Kasse. Umso erfreulicher, wenn die satten Summen ganz einfach per EC-Karte statt mit Bargeld bezahlt werden können. Sollte man meinen, denn dieser Mann tritt auf der Plattform X (ehemals Twitter) eine riesige Diskussion los, als er versucht, sich gegen die bargeldlose Bezahlmöglichkeit zu wehren.

dm-Kunde löst hitzige Diskussion im Netz aus

Auch die Drogeriekette dm bietet in einigen Filialen ausschließlich das kontaktlose Bezahlen an. In Netz kursiert derzeit der Bericht eines Mannes, der dieses Phänomen nicht einfach auf sich sitzen lassen wollte und scharf gegen die Drogerie-Kette geschossen hat. Damit, dass seine Racheaktion eine riesen Diskussionswelle auslösen würde, hatte er jedoch nicht gerechnet.

Der X-User verkündete freudig, er habe 76 Artikel aufs Band gelegt und einscannen lassen und die stolze Summe von 238 Euro mit Bargeld zahlen wollen. Als er darauf hingewiesen wurde, dass das Bezahlen nur mit Karte möglich sei, ließ er den dm-Mitarbeitenden vor vollendeten Tatsachen stehen und verließ die Filiale, ohne zu bezahlen und die Produkte zurück zu räumen. „Nächste Woche mache ich das noch einmal, dann nehme ich aber einen Wagen, größere Teile und natürlich mehr“, schreibt er weiter, wie die „tz“ zuletzt berichtete.

Die Resonanz auf seine dm-Rache fällt allerdings negativer aus, als wahrscheinlich erwartet hatte. „Du scheinst ja ein sehr angenehmer Zeitgenosse zu sein. Im Ausland lacht man bargeldfixierte Deutsche wie dich zu recht aus“, wird eine Stimme laut. Fürsprecher, die seine Reaktion bejubeln, scheinen hingegen in der Minderheit zu sein.