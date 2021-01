dm hat neues Klopapier im Sortiment – jeder will es unbedingt haben

Klopapier hat seit Corona eine besondere Bedeutung. Ständig waren die Regale bei dm sowie Supermärkten und Discountern waren die Regale oft leer. Nun sorgt es wieder für Aufregung - doch auf eine ganz andere Art und Weise.

Denn dm hat ein neues Klopapier mit besonderem Motiv im Sortiment. Es kommt sogar so gut an, dass die Kunden von dm nach weiteren Exemplaren bitten. Doch was macht es so besonders?

dm verkauft neues Klopapier - Kunden begeistert

Eigentlich ist das dm-Kloapapier recht simpel gehalten: In Schwarz geschwungene Linien sind auf weißem Klopapier abgebildet. Doch es sind tatsächlich mehr als nur Linien.

dm: Ein Produkt sorgt bei den Kunden für Aufregung – denn alle wollen es haben. Foto: imago images / Future Image

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

„Ihr solltet dieses Toilettenpapier dauerhaft ins Sortiment nehmen!“, schreibt eine Kundin auf die Facebook-Seite des Unternehmens und postet Bilder des beliebten Klopapiers. Schnell wächst die Zustimmung.

dm: Klopapier-Produkt sorgt für Freude

Sofort springt eine weitere Kundin und Facebook-Nutzerin auf den Beitrag an. „Boah cool! Das muss ich holen“, schreibt sie unter den Post. Auch dm meldet sich zu Wort. „Wir freuen uns sehr, dass die Limited Edition so gut ankommt. Deinen Wunsch haben wir notiert“, schreibt das Unternehmen.

Doch um welches Klopapier handelt es sich? Und warum sind die Kunden so begeistert?

dm: Klopapier mit Dackelmuster

Es ist klar zu erkennen: Die schwarzen Linien dürften viele Hundeliebhaber-Herzen zum Schmelzen bringen.

„Wir Dackelliebhaber sind verrückt danach“, schreibt die Nutzerin zu ihrem Beitrag und drückt somit ihre Begeisterung aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass die dm-Kunden verrückt nach einem Klopapier sind: Schon vor zwei Jahren gab es eine besondere Edition, die sogar für viel Geld bei ebay verkauft wurde. Welches dm-Produkt es war, kannst du hier nachlesen>>> (ali)