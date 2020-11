dm: Kindergärtnerin wendet sich verzweifelt an den Drogeriemarkt – „Wie ärgerlich und problematisch“

Es ist ein Thema, dass wir aus dem Frühjahr noch allzu gut kennen, und nun haben Märkte wie dm erneut damit zu kämpfen: Hamsterkäufe.

Daher gilt auch bei dm erneut die Regelung, Produkte wie Klopapier, Nudeln oder Konserven nur noch in haushaltsüblichen Mengen zu erwerben. Für eine verzweifelte dm-Kundin ist es aber geradezu unmöglich, sich an diese Einschränkungen zu halten.

dm: Kita-Leiterin kritisiert Regeln für Klopapier-Käufe

Denn die Kundin ist Leiterin einer Kindertagesstätte mit 62 Kindern und elf Mitarbeitern. Haushaltsartikel hatte die Kita bisher immer bei dm gekauft – doch die verschärften Regeln nach den Hamsterkäufen wirken sich nun auch auf die Kita aus.

„Ich kann mir vorstellen, wie ärgerlich und problematisch das ist“, schreibt die Kita-Leiterin auf Facebook an den Drogeriemarkt. Dennoch ist für sie klar: Mit „einer lächerlichen Packung“ kann ihre Einrichtung quasi nichts anfangen.

„Wissen Sie, wie oft unsere Toiletten von 7 bis 16 Uhr benutzt werden von Kindern und Personal?“, fragt sie. „Soll ich jeden Tag eine Fachkraft abziehen und Klopapier kaufen schicken? Wir waren gerne dm-Kunde als Kita, egal ob Fotos, Putzmittel, Seife oder Klopapier, aber jetzt ist der Personalaufwand für Klopapierbeschaffung in Ihrem Haus leider zu hoch.“

Vorbestellungen im ersten Lockdown

Im ersten Lockdown war die Lage für die Kita wohl leichter zu überstehen, wie die Leiterin schreibt: „Im April durften wir als Kita nach Anruf und Vorbestellung trotzdem mehr als ein Päckchen haben.“ Ist das etwa nun nicht mehr möglich?

Ein Hinweisschild bei dm während des ersten Lockdowns. Foto: imago images / Jochen Tack

Unsere Redaktion hat bei dm angefragt. Die Antwort von Geschäftsführer Sebastian Bayer: „Um unnötige Bevorratungskäufe zu vermeiden, informieren wir unsere Kunden darüber, stark nachgefragte Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen zu kaufen. Beispielsweise für Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit, über unser digitales Geschäftskundenportal dm business online Produkte zu Nettopreisen, auch in großen Mengen einzukaufen und an eine Wunschadresse liefern zu lassen.“

Für die Kita-Leiterin gibt es also offenbar nun doch noch Hoffnung. Trotz ihrer Verzweiflung wünscht sie dm nach wie vor nur das Beste: „Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihr Klopapiervorrat niemals zu neige geht.“ (at)