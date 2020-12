dm: Frau kauft Handcreme – als sie DAS liest, wird sie wütend: „Warum steht ein solches Produkt in Ihrem Regal?“

Wer kennt es nicht: Im Winter leiden die Hände unter trockener Heizungsluft und Kälte. Genau deshalb wollte sich eine Frau in einem dm eine besonders gute Handcreme kaufen.

Die Auswahl an Cremes ist in den Drogeriemärkten eigentlich riesengroß. Doch die dm-Kundin wurde bei ihrem Einkauf bitter enttäuscht.

dm: Frau kauft Handcreme und kriegt danach einen Schock

Die Kundin war bei dm auf der Suche nach einem besonders guten Pflegeprodukt für ihre trockenen Hände. Doch als sie glaubte, das richtige dm-Produk gefunden zu haben, machte sie eine schockierende Entdeckung.

Eine Handcreme der Marke „O'Keeffe's“ sollte es sein, die Bezeichnung „Working Hands“ versprach offenbar die beste Abhilfe für die beanspruchten Hände – aber stattdessen gab es Wut auf Seiten der Kundin.

dm-Kundin ist von Handcreme enttäuscht. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Den Grund dafür erklärte sie online auf der Facebook-Seite von dm: „Leider habe ich erst nach dem Kauf und dem ersten Ausprobieren die Testberichte gelesen.“ Nun fragte sie dm : „Warum steht ein solches Produkt in Ihrem Regal?“

In der Handcreme O'Keeffe's Working Hands sei bei einer Laboruntersuchung der krebserregende Stoff Formaldehyd nachgewiesen worden, erklärte die Frau und bezog sich dabei auf einen angeblichen Testbericht. Aber stimmt das auch?

dm-Kundin: Enttäuschung nach Test-Ergebnis

Laut „Öko-Test“ hatte „O'Keeffe's Working Hands“ bei einem Test tatsächlich das schlechteste Ergebnis erzielt. Sie sei die einige Handcreme im Handcreme-Test gewesen, in der Formaldehyd nachgewiesen wurde. Die enttäuschte dm-Kundin bezog sich offensichtlich auf den besagten Öko-Test – allerdings liegt der bereits ein Jahr zurück.

„Formaldehyd ist ein krebsverdächtiger Stoff, der schon in geringen Mengen Schleimhäute reizt und Allergien auslösen kann. Über die Atemluft aufgenommen, gilt die Substanz als krebserregend.“, hieß es in dem Testurteil. Kunden wurde daher geraten lieber einen Bogen um solche Produkte zu machen.

Genau das kündigte die Frau auch in ihrem Beitrag an: „Ja, ich hätte mich im Vorfeld schlau machen können - werde ich in Zukunft auch machen.“ Dm hat der Kundin geraten sich noch einmal direkt an den Kundenservice zu wenden, damit die „Kollegen dem nachgehen können.“, hieß es. (mia)