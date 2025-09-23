Warst du gerade im Sommerurlaub und hast dort vielleicht Fotos von dir und deinen Liebsten am Strand gemacht? Oder hast du für deinen Schatz zu eurem Jubiläum ein paar ästhetische Aktbilder knipsen lassen? Bei solch intimen Bildern sollten man sich vielleicht zweimal überlegen, ob man sie klassisch entwickeln lassen möchte. Denn es besteht immer die Gefahr, dass sie jemand sieht, der sie nicht zwingend sehen soll. Ob bei der Entwicklung, dem Eintüten oder vielleicht sogar ein anderer Kunde bei dm und Co.

Eine Influencerin auf Instagram ist sich sogar sicher, dass ihre Fotos bei dm gestohlen wurden. Leider war auch ein sehr intimes Bild dabei. Doch wie reagiert man da? Und was sagt der Drogeriemarkt dm dazu? Wir haben die Antworten.

Intime Fotos bei dm gestohlen – kann das jedem passieren?

Die Influencerin „kim__hoss“ (über 90.000 Follower auf Instagram) erzählt in einem Video, dass sie gerne fotografiert und auch immer wieder mal ihre analogen Filme bei dm entwickeln lässt. Dabei kommen laut ihren Aussagen die Fotos in Papiertäschchen, die nur mit einer kleinen Klebelasche gesichert sind. So wären sie dann natürlich kaum vor Fremden geschützt. Sie ist sich daher sicher, dass ihr auf diese Weise zwei Fotos gestohlen worden sind. Da eines davon besonders intim war, habe sie sogar Anzeige erstattet. Was für eine Horrorvorstellung! Die meisten Kunden haben darüber bisher wohl kaum nachgedacht.

++ Ebenfalls spannend: Kunden von dm, Rossmann & Co. suchen vergeblich – ein Kult-Produkt ist für immer verschwunden ++

Doch unter den Kommentaren ihrer Follower kommen immer mehr Geschichten zusammen, die der Story von Kim gleichen. Eine Userin schreibt zum Beispiel: „Mit wurden einmal Urlaubsbilder mit meinen Kindern am Strand geklaut. Das war ein sehr, sehr beunruhigendes Gefühl, weil ja auch die Adresse draufsteht.“ Eine andere Userin hat direkt eine Idee, um den Foto-Diebstahl zu verhindern: „Diese Fotos müssten im Kassenbereich aufbewahrt werden und bei Vorlage eines entsprechenden Abschnittes ausgehändigt werden. Denn auch ein Siegel kann man (leider) aufreißen und trotzdem private Fotos entwenden.“ Und was sagt dm selbst dazu? Unsere Redaktion hat nachgehakt und ein interessantes Statement erhalten.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das sagt der Drogeriemarkt zum Foto-Diebstahl

Alexander Strehlau, dm-Geschäftsbereichsverantwortlicher Sortiment im Ressort Marketing + Beschaffung erklärt dazu: „Wir dokumentieren und prüfen jeden Vorfall sorgfältig, bei dem es zu Vertauschungen oder Verlusten von Fotoaufträgen kommt. Der Anteil solcher Fälle ist im Verhältnis zu den abgewickelten Bestellungen äußerst gering. Unsere Erfahrungen zeigen, dass in den seltensten Fällen ein konkreter Hinweis auf Diebstahl vorliegt – meist sind technische Unstimmigkeiten im Druckprozess die Ursache.“

Doch trotzdem hätte der Schutz der Fotoaufträge der Kunden höchste Priorität. Die Mitarbeiter seien stets angewiesen, die Fototheken besonders im Blick zu haben. In vielen Märkten gäbe es zusätzlich noch Sicherheitspersonal. Doch erfahrungsgemäß scheint es den Kunden zudem auch wichtig zu sein, ihre Fotos vor dem Kauf anzuschauen. Daher müsse man gucken, wie man die Bedürfnisse der Kunden und die Sicherheit unter einen Hut bekommt. Doch Strehlau betont zum Schluss: „Wir nehmen die neuen Hinweise sehr ernst und werden mögliche zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gründlich und zeitnah prüfen.“ Na, dann hoffen wir mal, dass bald eine Lösung gefunden wird, die allen Seiten gerecht wird und Foto-Dieben ein für alle Mal das Handwerk legt.

Wo dm-Kunden in NRW jetzt 24/7 shoppen können, liest du >> hier.