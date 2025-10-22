Mit diesem Trick sparst du bares Geld bei dm – du brauchst nur dein Handy

Für viele ist dm ein wahres Schlaraffenland. Immerhin gibt es dort nicht nur Putzmittel und Kerzen zu kaufen, sondern auch jede Menge Lebensmittel, Tierfutter und Deko-Artikel. Wie auch Kosmetik und viele weitere Produkte. Logisch ist auch – hier kann man jede Menge Geld ausgeben.

Doch nun können Kunden bei dm bares Geld sparen, zumindest bei einem beliebtem Angebot.

Service bei dm: Analoge Fotos werden immer beliebter

Schon lange ist bekannt: Retro ist wieder in. Und damit sind nicht nur Jeans und Oberteile aus den frühen 2000ern gemeint, sondern eben auch analoge Kameras. Denn immerhin ist die Entwicklung der Filme wie das Öffnen eines Ü-Eis: Man weiß nie, ob der Inhalt gut ist oder nicht. Anders als früher, als die Foto-Fans zum Profi ging, flitzen inzwischen viele mit ihren Filmen direkt zu der Drogeriekette dm.

Schließlich kannst du in der Drogeriekette deine Filme ganz easy entwickeln lassen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein belichteter Film. Diesen legst du dann in einer der Auftragsachsen, welchen du in der Nähe der Fototheke findest. Anschließend kreuzt du einfach an, welche Leistungen du dir wünschst. Dabei haben die Kunden die Wahl zwischen der reinen Filmentwicklung, klassischen Abzüge auf Fotopapier oder eine Digitalisierung, etwa auf CD oder per Online-Download.

Achtung: Deadline nicht vergessen

Nun ist nur noch Geduld gefragt – zahlen musst du erstmal nichts. Denn erst, wenn die Fotos entwickelt sind, wird gezahlt, und zwar bei der Abholung. Die Preise? Starten bei rund unter zehn Euro, je nachdem, was man bestellt hat. Abzüge und digitale Versionen kosten natürlich extra.

Dank eines QR-Codes: Man kann analoge Fotos von dm schnell digitalisieren. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Doch eben damit könnte inzwischen Schluss sein – zumindest, wenn du dein Handy benutzt. Jetzt kommt nämlich der Clou: Beim Abholen findest du im Umschlag einen kleinen Zettel – und der hat’s echt in sich! Denn deine Bilder kannst du ab sofort auch digital herunterladen. Schluss mit verpixelten WhatsApp-Fotos und dem nervigen Hin- und Herschicken.

Einfach den QR-Code scannen, die 12-stellige Auftragsnummer und die Sicherheits-ID vom Zettel eingeben – und zack: Deine Fotos sind in bester Qualität auf deinem Handy oder PC. Aber aufgepasst: Der Download ist nur für kurze Zeit verfügbar. Also besser schnell zugreifen! Trotz dieser zeitlichen Hürde ist klar: Hier kannst du jede Menge Geld sparen. Schließlich musst du die einzelnen Fotos nicht mehr entwickeln lassen und sie dann gegebenenfalls deinen Liebsten per Post zuschicken. Zudem hast du sie gleich in perfekter Qualität auf seinem Endgerät.

