dm-Chef mit Shopping-Tipp – er ist während Corona besonders wertvoll

Dieser Tipp des dm-Chefs könnte dir beim nächsten Einkauf richtig Zeit sparen.

Schließlich gelten nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern noch schärfere Vorgaben für den Einzelhandel. Viele Kunden rechnen daher an Weihnachten mit längeren Warteschlangen vor den Filialen. In einem Interview gab dm-Chef Christoph Werner im Vorfeld den Kunden einen hilfreichen Rat. Mit ihm gehört das lange Anstehen vor den Filialen der Vergangenheit an.

Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschaeftsführung. Foto: imago images / sepp spiegl

dm: Achtung beim nächsten Einkauf!

Ab Dezember ist der Einlass in Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Ladenfläche weiter beschränkt. Doch das trifft offenbar nur auf wenige Filialen der Drogeriekette zu.

Die durchschnittliche Verkaufsfläche eines dm-Marktes betrage nur 627 Quadratmeter, erzählte Christoph Werner kürzlich in einem Interview. Besteht also kein Grund zur Sorge vor langen Warteschlangen?

In Frühjahr standen die Kunden oft Schlange. (Symbolbild) Foto: imago images / teutopress

Gegenüber „Focus Online“ erklärte er: „Bisher gab es kaum Warteschlangen vor unseren dm-Märkten. Allerdings können wir dies aufgrund der Erfahrungen aus dem Frühjahr und im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft nicht ausschließen.“

Pro Tag besuchen etwa 1,7 Millionen Kunden die dm-Märkte, das sind 840 Kunden pro Filiale. Erfahrungsgemäß könnte diese Zahl jedoch in der Weihnachtszeit steigen.

dm-Chef hat diesen Rat

Laut Werner gibt es aber Möglichkeiten dem Andrang aus dem Weg zu gehen: „Bei dm können Kunden sich entscheiden, welcher Einkauf am besten zu den jeweiligen Bedürfnissen passt. So ist es möglich, online zu bestellen und den Einkauf als Express-Abholung im gewählten dm-Markt bereits nach drei Stunden abzuholen“, erzählte der dm-Chef gegenüber „Focus Online“.

Onlinebestellungen würden nach etwa drei Werktagen nach Hause zugestellt. Kunden, die weiterhin gerne in einer Filiale einkaufen möchten, könnten auf der dm-App oder auf dm.de prüfen, wann im jeweiligen Markt die Stoßzeiten sind, verriet Christoph Werner. (mia)