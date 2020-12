dm: Frau kauft Desinfektionsmittel im Drogeriemarkt – als sie DAS liest, ist sie verunsichert

Desinfektionsmittel gehören in der Corona-Zeit zu einem festen Bestandteil unseres Lebens. Schließlich wird dringend empfohlen, seine Hände sowie auch Oberflächen regelmäßig zu desinfizieren, um das Ansteckungsrisiko mit dem Virus zu verringern.

Aus diesem Grund hat auch eine Frau bei dm Desinfektionsmittel gekauft. Doch als sie DAS las, war sie plötzlich verunsichert. Was war der Grund dafür?

dm: Frau kauft Desinfektionsmittel, plötzlich ist sie verunsichert

Drogeriemärkte wie dm verkauften auch schon vor Corona-Ausbruch Desinfektionsmittel. Doch seit Corona hat es eine ganz neue Bedeutung bekommen.

dm: Eine Frau kaufte Desinfektionsmittel, doch dann war sie plötzlich verunsichert. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Eine dm-Kundin kaufte deshalb Desinfektionsmittel des Herstellers O3 Solution, in der Hoffnung, sich vor Corona zu schützen. Doch plötzlich war sie verunsichert. „Im Internet ist zu lesen, dass das O3-Desinfektionsmittel, welches ich als Coupon gratis bei dm bekommen habe, Verkaufsverbot hat“, schreibt die Frau auf Facebook. „Wie gehe ich damit um?“, will sie deshalb von der Drogeriekette wissen.

Abschließend bittet sie dm noch „um eine möglichst schnelle Information“. Schließlich habe sie schon vor drei Tagen eine Mail geschickt, aber bislang keine Antwort bekommen.

---------------

Das ist der Drogeriemarkt dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

---------------

dm gibt umfangreiche Erklärung ab

Dm reagierte daraufhin mit einer umfangreichen Erklärung. „Es tut uns leid, dass du noch keine Rückmeldung von unserem Service-Center erhalten hast. Nächstes Mal kannst du uns gerne telefonisch kontaktieren, wenn du dir eine schnellere Info wünschst“, heißt es vorab.

dm: Die Drogeriekette klärte den Fall schließlich auf. (Symbolbild) Foto: imago images / Waldmüller

Und zu dem Desinfektionsmittel von O3 Solution erklärt der Drogeriemarkt: „Uns liegen auch auf entsprechende Nachfragen keine Erkenntnisse vor, wonach die Ursache für den Rückruf des Produkts durch die Dirk Rossmann GmbH auch bei den an uns gelieferten Chargen vorliegen würde. (...) Sowohl die Marktüberwachungsbehörde als auch der Hersteller selbst haben uns mitgeteilt, dass sie aufgrund der Erkenntnisse über den Rückruf des Produkts derzeit keinen Mangel an den an uns gelieferten Produkten erkennen können.“

Und weiter: „Gleichwohl haben wir uns zur bestmöglichen Sicherheit unserer Kunden dazu entschlossen, das Produkt freiwillig einstweilen aus dem Verkauf zu nehmen, bis der Sachverhalt vollumfänglich aufgeklärt ist.“ Die Kundin könne das gekaufte Desinfektionsmittel daher in einem dm-Markt zurückgeben.

---------------

Zwei Produktchargen betroffen

Ein Blick auf die Homepage des Herstellers O3 Solution offenbart, dass die Chargen 2201 und 2202 des Produkts „O3 Solution Safe 100“, die jeweils an die Dirk Rossmann GmbH geliefert wurden, von dem Rückruf betroffen sind.

Analysen hätten schließlich ergeben, „dass der Gehalt an Aktivchlor in diesen Chargen niedriger als die auf dem Etikett deklarierten Werte ist.“ Grund für die Unterschreitung der Werte könnte sein, dass der Deckel auf Flaschen der Chargen 2201 und 2202 nicht fest verschraubt gewesen sei, heißt es weiter. <<< Genaueres zu dem Rückruf bei Rossmann erfährst du hier >>>

Der Vorfall zeigt also, dass es richtig war, dass die verunsicherte dm-Kundin bei der Drogeriekette nachgefragt hat. Andernfalls hätte sie das Desinfektionsmittel trotz der Herausnahme aus dem Verkauf benutzt...