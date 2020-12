dm mit emotionalen Worten – Drogeriemarkt ruft seine Kunden dazu auf

2020 geht langsam zu Ende - es war ein Jahr voller Herausforderungen. Die Corona-Pandemie war für uns alle ein großer Einschnitt in unseren Alltag und ihre fortlaufenden Umstände sind auch weiterhin für jeden schwierig. Jetzt stellt der neue, bevorstehende Lockdown, der sämtliche Geschäfte betrifft, Viele vor eine weitere Hürde.

dm hat sich deshalb ganz emotional an seine Kunden gewandt. Dabei fand der Drogeriemarkt nicht nur umfassende sondern auch packende Worte.

dm mit emotionaler Botschaft an Kunden

dm veröffentlichte eine umfangreiche Nachricht an seine Kunden, in der sich die Drogeriekette zu der aktuellen Situation äußerte. Darin heißt es: „Der heutige Begriff könnte nach den aktuellen Neuigkeiten wohl nicht treffender sein: 'Herausforderung' - ein Wort, welches wir schon in unserem Text am 16. März verwendeten, indem wir erstmals auf diesem Kanal Stellung zur Corona-Situation bezogen. Exakt neun Monate später wird es wieder einen verschärften Lockdown geben.“

Auch, wenn dm zur Grundversorgung zähle und damit trotz des Lockdowns geöffnet bleibt, „werden auch wir dennoch vor alte und neue Herausforderungen gestellt“, so der Drogeriemarkt. „Dass jeder Mensch sein Päckchen zu tragen hätte, liest sich vielleicht wie eine Floskel, aber eine, in der tatsächlich viel Wahrheit steckt.“ Und: „Jeder Mensch hat seine eigenen Ängste. Zweifelt mal. Vermisst. Muss sich persönlichen Herausforderungen stellen“, schreibt dm weiter.

dm: Der Drogeriemarkt findet vor dem Lockdown ganz emotionale Worte für seine Kunden. (Symbolbild) Foto: imago images / Manfred Segerer

---------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

---------------

+++ dm: Kundin will bei Gewinnspiel mitmachen – doch dann wird sie sauer +++

Der Drogeriemarkt ruft seine Kunden somit dazu auf: „Urteilt nicht übereinander, haltet zusammen.“ Denn während jeder seine eigene „Geschichte“ schreibe, „schreiben wir dieses Kapitel zusammen“. Die Gedanken der dm-Mitarbeiter seien in dieser schwierigen Zeit bei seinen Kunden, den Selbstständigen und Angestellten sowie bei den Kranken.

dm macht Kunden Mut

Schließlich macht die Drogeriekette seinen Kunden Mut und schreibt: „Gemäß dem Zitat von Aristoteles: 'Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen' haben wir schon einmal erlebt, was passiert, wenn Menschen vor neuen Herausforderungen gestellt werden: Sie meistern sie.“

---------------

---------------

Kunden sind begeistert

Dass diese mutmachenden Worte gut bei den Kunden ankamen, ist wenig verwunderlich. Sie schreiben zum Beispiel:

„Wunderbar geschrieben. Meine Hochachtung für diese sehr, sehr tollen Worte. Ich weiß, was damit gemeint ist, Ihr wisst die Hintergründe.“

„Danke für diese Worte. Besser kann man es nicht ausdrücken. Nie die Hoffnung aufgeben und zusammenhalten.“

„DANKE! Treffende Worte für diese Zeit, so viel Hoffnung und Mutmachen liegen darin!“

„Schöner Text. Nur gemeinsam schaffen wir das!“

„Immer Hoffnung und nie Resignation ist meine Devise.“

Die abschließende Botschaft des Drogeriemarktes: „Wir schaffen das!“ kam damit in der Vorweihnachtszeit also genau richtig.

