dm: Kundin will bei Gewinnspiel mitmachen – doch dann wird sie sauer

Gewinnspiele sind durchaus verlockend. Denn Teilnehmer verspüren die Chance, reizende Preise zu gewinnen, indem sie mit wenigen Klicks und der Angabe gewisser persönlicher Daten im Lostopf landen. So ging es auch einer dm-Kundin, die bei einem Gewinnspiel mitmachen wollte.

Doch plötzlich wurde sie sauer. Sie wandte sich schließlich wütend an den Drogeriemarkt.

dm: Frau will an Gewinnspiel teilnehmen, dann wird sie plötzlich sauer

Ein Gutschein, eine Reise oder sogar ein Auto: Bei Gewinnspielen warten verschiedene Preise auf ihre Gewinner. Allerdings können Gewinnspiele auch einen Hacken haben, wie der Vorfall einer dm-Kundin zeigt.

Sie nahm an einem Gewinnspiel der Drogeriekette teil, doch dann wurde sie plötzlich sauer. Auf Facebook kündigt sie an: „Ich muss jetzt leider etwas Unangenehmes loswerden.“ Denn: „Ihr postet in der Story ein Gewinnspiel, dann nimmt man daran teil und wir von einer dubiosen Firma angerufen, die einem den zu Gewinn zu 50 Prozent zusichert. Und dann kommt es: Man soll erst ein Zeitschriftenabo abschließen.“

„Ich bin echt sauer. Da ich in der geistigen Verfassung bin, die Masche zu durchschauen, habe ich mich davon distanziert. Aber wie viele tappen in diese Falle, weil sie den Gewinn haben wollen....“, schreibt die verärgerte Kundin weiter.

dm klärt Vorfall auf

Die Vorwürfe an den Drogeriemarkt wiegen schwer. Deshalb reagierte dm auch keine Stunde später und klärt auf: „Da scheinst du leider auf ein Fake-Gewinnspiel gestoßen zu sein. Wir erfragen niemals die Telefonnummer und rufen auch nicht an. Bitte auf keinen Fall ein Abo abschließen oder weitere Daten angeben. Im Zweifelsfall kannst du auch die Polizei um Hilfe bitten.“

Der Vorfall zeigt, dass man vor der Gewinnspielteilnahme unbedingt überprüfen sollte, wer wirklich dahinter steckt. Die Kundin jedenfalls hatte noch mal Glück im Unglück, dass sie die Masche durchschaute und kein Zeitschriftenabo abschloss.