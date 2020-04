dm: Kunden irritiert – was hat es DAMIT nur auf sich?

dm gehört ohne Zweifel zu den bliebtesten Drogeriemärkte in Deutschland. Doch jetzt sind die Kunden wegen eines Aufrufs auf Facebook derzeit irritiert. Ein Beitrag wurde mehrmals von Nutzern geteilt. Auf der offizielle dm-Seite hat sich das Unternehmen dazu bislang noch nicht geäußert.

dm: Kunden sind wegen Aufruf irritiert

Der Beitrag von Sonntagabend hat inzwischen zahlreiche Kommentare und Likes. Die Seite „Dm Drogerie Markt Kernstadt“ teilte mehrere Fotos aus einem Markt und der Belegschaft.

Im Text dazu heißt es, in der aktuellen Krise habe man sich entschlossen, etwas besseres zu tun. Es würden 200 „glückliche Kunden“ mit einem Jahr kostenloser Einkäufe belohnt.

+++ dm: Radikale Änderung – Drogeriemarkt führt jetzt DAS für alle ein – Kunden enttäuscht „schade“ +++

Kunden halten Seite für Täuschung und warnen

Dazu sollen die Nutzer den Beitrag mit „Danke“ kommentieren und bei der Seite auf „Gefällt mir“ drücken. Doch ist dieses Gewinnspiel echt?

Viele Kunden halten das für eine fiese Täuschung. Einige teilten den Beitrag auf der offiziellen dm-Seite bei Facebook, doch bislang gab es keine Reaktion zu dem mutmaßlichen Gewinnspiel.

So kannst du dich vor Betrug schützen

Gewinnspiel-Fakes sind allgemein keine Seltenheit. Auf der dm-Homepage finden Verbraucher dazu auch eine Liste, darin fünf Tipps, um einen Betrug zu erkennen.

Diese Dinge solltest du überprüfen:

URL im Browser

den Ansprechpartner

das Impressum

die Kontaktmöglichkeit

die Teilnahmebedingungen

Diese Angaben fehlen auf der neuen dm-Seite und dem Gewinnspiel komplett. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um ein fieses Fake-Gewinnspiel handelt.

dm mit radikaler Änderung

Mitten in der Coronakrise hat der Drogeriemarkt eine Neuerung eingeführt. Ab sofort ist es möglich, Produkte online zu bestellen und diese dann am gleichen Tag in der Filiale abzuholen. Doch die Sache hat einen Haken. Hier mehr dazu>>> (mia)