dm: Kunde sieht Einmalhandschuhe im Laden und rastet aus – „bodenlose Frechheit“

Durch die Corona-Pandemie haben Einmalhandschuhe deutlich an Bedeutung gewonnen. Ein Kunde wollte die Latex-Handschuhe deshalb kaufen und ging zu dm. Als er das Produkt jedoch in einer Filiale sah, rastete er aus.

Wutentbrannt wandte sich der Mann über Facebook an den Drogeriemarkt. Dort spricht er von einer „bodenlosen Frechheit“.

dm: Kunde sieht Einmalhandschuhe im Laden und rastet aus

Drogeriemärkte wie dm und Co. sind in Corona-Zeiten eine wichtige Anlaufstelle. Dort können Kunden neben Desinfektionsmittel und Reinigungstüchern beispielsweise auch Einmalhandschuhe kaufen.

Ein dm-Kunde schaute sich deshalb die Einmalhandschuhe im Laden an, doch dann rastete er aus. „Was für eine Bodenlose Frechheit von euch dm-drogerie markt Deutschland!“, schreibt der Mann auf Facxebook.

Aber was machte den Mann so wütend? Er sagt, dass dm den Preis für Einweghandschuhe um 50 bis 100 Prozent erhöht habe. „Muss sich bestimmt super anfühlen, in solchen Zeiten den Kunden ab zu zocken“, schreibt er weiter.

dm erklärt Änderung

dm reagierte schnell auf den wütenden Kunden. (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

Schließlich gehören die Einmalhandschuhe zu jenen Produkten, die zum Schutz vor Corona beitragen können. dm lieferte deshalb auch schnell eine Erklärung für den angestiegenen Preis: „Keinesfalls nutzen wir die aktuelle Situation aus und möchten uns daran bereichern. Aufgrund der hohen globalen Nachfrage an Einmalhandschuhen sind die Einkaufspreise auf dem Weltmarkt enorm gestiegen. Deshalb mussten wir unsere Verkaufspreise für die Profissimo-Einmalhandschuhe entsprechend anpassen.“

Wer die genannten Latex-Einmalhandschuhe kaufen möchte, der muss bei dm aktuell für eine 60-Stück-Packung 6,75 Euro zahlen.