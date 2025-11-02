Ist dm zu weit gegangen? Neuem Angebot droht schon wieder das Aus

In einigen wenigen Filialen hat der Drogeriemarkt dm kürzlich mit einer spannenden Neuerung für Aufsehen gesorgt. Doch genau dieser Schritt könnte dm nun zum Verhängnis werden. Es drohen Konsequenzen.

Mit medizinischen Früherkennungsangeboten wollte dm einen neuen Status quo setzen und ihren Kunden einen Service liefern, den es so wahrlich nicht häufig gibt. Doch jetzt drohen juristische Probleme.

Klage gegen Augenscreening in dm-Drogerien

Die Wettbewerbszentrale geht gegen eines der neuen Angebote nun juristisch vor: Das Augenscreening mit KI-Auswertung – auf Anzeichen für Glaukom, Diabetische Retinopathie oder AMD – des dm-Partners „Skleo Health“ sowie dessen Bewerbung verstoßen nach Ansicht der Bad Homburger Marktbeobachter gleich mehrfach gegen geltendes Recht.

Vor den Landgerichten Düsseldorf und Karlsruhe würden kurzfristig Klagen jeweils gegen dm und Skleo eingereicht, heißt es in einer Vereinsmitteilung von Montag (27. Oktober). Zunächst verstoße das Screening gegen das Heilpraktikergesetz, da die von dm zur Hilfestellung bei den Sehtests und Augenaufnahmen eingesetzten „geschulten Mitarbeiter“ nicht zur Ausübung der Heilkunde befugt seien.

Darüber hinaus handele es sich bei dem per E-Mail an die Kunden zu verschickenden Ergebnisbericht mit konkreten Befunden „um eine ärztliche Leistung, welche nach den Regeln der Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet werden müsste“.

Aussagen zum Angebot werden zum Streitpunkt

Als irreführend werden Formulierungen wie „Früherkennung“ oder „rechtzeitige Behandlung“ erachtet – diese könnten Kunden suggerieren, „dass nach Durchführung des Screenings ein zuverlässiges Prüfergebnis vorläge und Krankheiten hierdurch effektiv vorgebeugt werden könne“. Dies sei jedoch nicht der Fall und könne durch das vorliegende Angebot nicht gewährleistetet werden.

Für dm könnte die Einführung dieses speziellen Angebots also nach hinten losgehen. Mit Blick auf weitere Angebote in der Zukunft, werden Kunden der Drogeriekette den juristischen Weg genaustens verfolgen.