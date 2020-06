dm: Nach einem Einkauf in der Drogerie sieht eine Kundin einen beunruhigenden Aushang und wird nervös. (Symbolbild)

dm: Kundin sieht diese Zettel an der Tür und wird nervös – „Stimmt das???“

Wenn ein Händler plötzlich ein Produkt zurückruft, das man selbst gekauft hat, kann man schon mal schnell in Sorge geraten. So erging es auch einer Mutter aus Niedersachsen, nachdem sie bei dm eine Packung Babylöffel besorgt hatte.

Denn auf einem Aushang musste die Frau kürzlich schockiert feststellen, dass in den Kunststoff-Löffeln eine erhöhte Dosis eines gesundheitsgefährdenden Stoffes nachgewiesen wurde. Die Kundin wandte sich auf Facebook sofort an dm, um sich die Information bestätigen zu lassen.

dm: Rückruf! Gesundheitsgefährdender Stoff in Babylöffeln nachgewiesen

„Stimmt das???“, schreibt sie unter ein Foto des Aushangs. Dieser stammt vom Hersteller der sogenannten „Sensorlöffel“. Dabei handelt es sich um die Firma Nûby, deren europäischer Hauptsitz in Belgien liegt. Das Unternehmen teilt mit, dass die Dreierpacks der Sensorlöffel mit der Chargennummer M2H28T und dem Artikelcode ID5235 zurückgerufen werden. Der Grund ist ein erhöhter BPA-Migrationswert, den ein deutsches Labor in dem betroffenen Produkt nachgewiesen hat.

Bei BPA (Bisphenol A) handelt es sich dem Aushang zufolge um einen endokrinen Disruptor – also einen Stoff, der bereits in geringen Mengen im Körper hormonelle Veränderungen auslösen und damit die Gesundheit schädigen kann. Zugelassen sind davon maximal 0,05 Milligramm pro Kilo – in den Babylöffeln befanden sich aber 0,053 Milligramm.

Eine minimale Überschreitung, die aber bereits einen Produktrückruf zur Folge hat. Denn wie auf dem Aushang zu lesen ist, kann Bisphenol A bei Menschen zu „Krankheiten wie Diabetes mellitus, Fettleibigkeit, Störungen der Schilddrüsenfunktion, Entwicklungsstörungen und Unfruchtbarkeit beitragen“.

Kundin bekommt Rückerstattung von dm

Die besorgte Mutter gehört zu den Kunden, die das Produkt im Verkaufszeitraum von Januar bis Mai 2020 erworben haben. „Wir wären betroffen“, schreibt sie auf Facebook. „Kann man die zurückgeben?“

Kurze Zeit später gibt es die beruhigende Antwort von dm: „Wie in dem Aushang geschrieben, kannst du es gerne zurück bringen.“ Man werde im jeweiligen Geschäft den Kaufpreis zurückerhalten, teilt Hersteller Nûby mit. Weitere Produkte und Chargen seien von diesem Rückruf nicht betroffen. (at)