dm-Kunden rennen Drogerie die Bude ein – jetzt zieht das Unternehmen Konsequenzen

Ob Windeln, Duschbad, Zahnbürste oder Toilettenpapier – bei vielen Kunden gehört ein Besuch in einer Drogerie zum Wocheneinkauf dazu. dm hat sich dabei mittlerweile als Marktführer etabliert.

Und mittlerweile rennen die Kunden der Drogeriekette derart die Türen ein, dass dm nun Konsequenzen gezogen hat. Und diese dürften wohl sehr gut ankommen.

dm: Gewaltiger Kundenansturm – mit Folgen

dm feiert in diesem Jahr Jubiläum. Vor 50 Jahren wurde das Unternehmen gegründet. Für die Mitarbeiter gibt es im Jubiläumsjahr ordentlich Grund zum Feiern. Denn bei ihrem Arbeitgeber läuft es rund. Und zwar so rund, dass der Karlsruher Konzern seinen Mitarbeitern die Gehälter erhöht – und zwar rückwirkend zum April 2023 um sechs Prozent. Und das ist noch nicht alles.

So können sich die Beschäftigten zusätzlich auch noch über zwei Sonderzahlungen freuen. Wie das Unternehmen am Donnerstag (21. September) mitteilte, werde es einen steuer- und abgabenfreier Inflationsausgleich von einmalig 650 Euro für jeden Vollbeschäftigten und 450 Euro für Ausbildende geben. Dazu käme eine zusätzliche Jahresabschlusszahlung für alle Vollzeit-Mitarbeitenden von 850 Euro. Azubis bekämen 600 Euro. „Unsere rund 50 000 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland haben jeden Tag erneut den Unterschied gemacht und dieses Ergebnis ermöglicht“, feiert dm-Geschäftsführung Christoph Werner das gute Ergebnis zum Jahresabschluss im September.

Gehaltserhöhung trotz Tarif-Streit

Weil die Tarifverhandlungen im Einzelhandel stocken hatte der tarifpolitische Ausschuss des Handelsverbands Deutschland (HDE) am Montag Unternehmen außertarifliche Erhöhungen empfohlen. dm übertraf dabei sogar die Empfehlung von 5,3 Prozent Lohnerhöhungen. Sollte es einen höheren Tarifabschluss geben, werde dm die Aufstockung entsprechend anpassen, erläuterte ein Sprecher.

Wie gut es bei dm läuft, lässt sich auch anhand diverser Zahlen belegen. So wuchs die Anzahl der dm-Märkte in Deutschland von 1.956 im Jahr 2017 auf 2.094 im Jahr 2022. Dementsprechend ist auch die Zahl der Angestellten in dem Zeitraum um 5.000 auf über 46.000 Mitarbeiter gestiegen. (mit dpa)