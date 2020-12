dm-Kundin kauft Pflaster – als sie es abzieht, trifft sie der Schlag

Autsch! Das ging ziemlich daneben. Eine dm-Kundin kaufte in dem Drogeriemarkt eine Packung Pflaster. Als sie es später von der Haut löst, ist sie von dem Anblick schockiert.

Pflaster gibt es bei dm von verschiedenen Anbietern. Neben Hansaplast bietet dm auch die Eigenmarke Mivolis an.

dm-Kundin sucht nach Alternative

Genau diese Pflaster kaufte eine Kundin. Doch sie scheint das für sie falsche Produkt ausgewählt zu haben. Denn auf der dm-Facebookseite postet sie Fotos ihrer Haut.

Eine Stelle am Fuß sowie am Finger sehen nicht gut aus. Die dm-Kundin schreibt dazu: „Ich vertrage das abgebildete Pflaster leider gar nicht. Die Haut schwillt an und es bilden sich juckende Wasserpusteln, die beim Kratzen aufplatzen und wunde Stellen hinterlassen.“

Sie fragt dm, ob es eine Alternative für sie gibt, die sie besser verträgt. Ein dm-Kunden empfiehlt ihr: „Am besten in Zukunft alle braunen Pflaster meiden und nur noch weiße/sensitive verwenden. Die kleben leider etwas schlechter, verursachen aber zumindest bei mir keinen Ausschlag.“

Die dm-Kundin scheint eine empfindliche Haut zu haben. Ein Besuch beim Dermatologen wäre wohl die beste Entscheidung. Denn der kann einen Allergietest in der Praxis machen. (ldi)

