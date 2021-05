dm: Ratlosigkeit bei Corona-Regeln – jetzt schafft der Drogerie-Markt Klarheit

In der Corona-Pandemie sind sämtliche Regeln beim Einkaufen entstanden, die Kunden einzuhalten haben. So auch bei dem Drogerie-Markt dm.

Wer einen dm betritt, muss entweder einen Korb oder einen Einkaufswagen nehmen und die Anzahl der Kunden, die sich gleichzeitig in einer Filiale aufhalten dürfen, ist begrenzt.

Kundinnen beschweren sich über unübersichtliche Regeln bei dm

Doch anscheinend hält sich nicht jeder Markt der Drogeriekette daran. Denn nun haben sich Kundinnen beschwert, die widersprüchliche Erfahrungen in Filialen von dm gemacht haben.

Eine Kundin erläutert, dass sie den Laden nur mit einem Korb betreten hätte dürfen und nicht nur mit einem Einkaufswagen. Das sei in ihren Augen verwirrend. „Macht bitte ein klare Linie und nicht das jeder Mitarbeiter was anderes behauptet.“

dm-Kundin fragt sich, ob es Kundenbegrenzung in den Filialen gibt

Eine andere Kundin fragt sich, ob es aktuell eigentlich eine Personenbegrenzung in den dm-Filialen geben würde. „Ich habe gestern auf meine Nachfrage Filiale mehrfach erklärt bekommen, "das ist bei DM nicht so" - der Laden war gerammelt voll und jeder zweite ohne Wagen“, schreibt die Kundin.

Bei dm haben sich zuletzt Kundinnen über Corona-Regeln gewundert. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

dm hat auf beide Beschwerden eine relativ klare Ansage.

„Auch in unseren dm-Märkten wird die Personenanzahl begrenzt. Wir möchten deinen Schilderungen sehr gerne nachgehen, bitte wende dich dazu mit der Angabe der genauen Filiale an servicecenter@dm.de. Danke dir!“, in dem anderen Fall wird ebenfalls auf das Kundencenter verwiesen.

Welche Filialen gemeint sind, ist nicht bekannt

Um welche Filialen es sich dabei handelte, wird nicht klar. Beide Kundinnen machen außerdem darauf aufmerksam, dass sie nicht dafür verantwortlich sein wollen, dass Mitarbeiter entlassen werden.

Sondern dass sie nur auf eine einheitliche Marschroute Wert legen. (fb)

