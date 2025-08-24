Mann aus Indien besucht dm in Deutschland – dieses Problem kennt auch jeder deutsche Kunde

In Deutschland gibt es für Kunden nur zwei Drogerie-Riesen, bei denen sie ihr Duschgel, Zahnpasta und Co. kaufen: dm und Rossmann. Und die Kundschaft teilt sich hier ganz klar in zwei Lager und lebt nach der Devise „Einmal entschieden, immer hin“.

Während manch ein Kunde bei Rossmann die 10-Prozent-Rabatte schätzt, überzeugt andere wiederum mehr die umfangreiche Produktauswahl bei Konkurrent dm. Auch Comedian Akshay aus Indien hat der Drogerie-Kette dm kürzlich einen Besuch abgestattet. Ihm fiel dabei ein Problem auf, das auch jeder deutsche Kunde nur allzu gut kennt.

Comedian aus Indien nimmt dm in die Mangel

Erst kürzlich verglich der Mann aus Indien die Discounter-Ketten Netto und Penny. Vor allem Netto musste dabei bitter einstecken, bezeichnete der Comedian den Laden unter anderem als „Safe Space für ‚Rock Bottom'“. Den ganzen Artikel findest du hier >>>.

Vor einigen Wochen teilte Akshay Drogerie-Kunden von dm dann seine schonungslose Meinung mit. „dm ist der Ort, an dem Expats (Personen, die ohne eine Einbürgerung in einem ihnen fremden Land oder einer anderen Kultur leben, Anm. d. Red.) sich wie Wellness Influencer fühlen“, titelte er bereits sein Video. Ebenso harsch geht es auch im Kurzvideo selbst bei Instagram weiter: „dm ist der Ort, an den Expats gehen, um ihr Leben mit einem Zwei-Euro-Artikel wieder in Ordnung zu bringen.“ Er spricht aber auch vielen Kunden bei einem Problem aus der Seele.

Dieses Problem kennt jeder Kunde

Vom Thema „Expats“ will der Mann aus Indien auch zunächst nicht ablassen: „dm ist der Ort, an dem du dein Deutsch trainieren kannst, indem du Produkt-Etiketten liest, als wär es Duolingo“, verweist er ironisch auf die breite Produktpalette der Drogerie-Kette, die teils mit skurrilen Bezeichnungen daherkommt.

Akshay bringt aber auch eine Sache zur Sprache, die bei Stammkunden einen Nerv treffen dürfte: „dm ist der Ort, an dem du nur eine Zahnpasta kaufen willst und das Geschäft mit Magnesium, Gummibärchen, einer Bambusbürste und neuer Persönlichkeit verlässt.“ Denn seien wir mal ehrlich: nicht nur Frauen passiert das bei der Drogerie-Kette immer wieder.