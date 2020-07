dm: DAS könnte es beim Drogeriemarkt schon bald geben – „Für uns ist immer wichtig...“

Die Drogeriekette dm denkt über einen Lieferservice nach.

Doch dazu will dm erstmal ausloten, ob Kunden überhaupt Interesse an einem Express-Lieferdienst hätten - und wie viel sie bereit wären, dafür zu zahlen.

dm plant Lieferservice - und will Meinung der Kunden erfahren

Der Drogeriemarktbetreiber dm nutzt dazu eine Umfrage auf seiner Homepage. „Morgens bestellt, abends geliefert“, heißt es da. Konkret möchte dm wissen, wie interessant ein Lieferdienst noch am gleichen Tag für Kunden ist. Und wie wahrscheinlich es ist, dass sie einen solchen Service auch nutzen würden.

Teilnehmer können dazu von eins (überhaupt nicht) bis fünf (sehr) Punkte vergeben. In einem Textfeld will dm noch rausfinden, was Shopper für den Service bereit sind zu bezahlen.

Das ist dm:

wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2000 Filialen in Deutschland und 1700 weitere in insgesamt 13 europäischen Ländern

beschäftigt rund 62.000 Mitarbeiter (Stand: 2019), davon alleine 41.000 in Deutschland

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Zusätzlich gibt dm einen Prospekt mit wöchentlichen Angeboten heraus

Warum das Ganze? „Für uns bei dm ist es immer wichtig, im Austausch mit unseren Kunden zu sein und ihre Rückmeldung zu unseren Angeboten zu erhalten. Nur so können wir unsere Leistungen stetig verbessern und an die Kundenbedürfnisse anpassen", so Sebastian Bayer, Marketing-Geschäftsführer gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“.

„Daher haben wir aktuell auf dm.de eine Umfrage gestartet, wie unsere Kunden einen Service 'Express-Lieferung' einschätzen und ob dieser für sie relevant wäre. Wenn wir die Rückmeldung unserer Kunden ausgewertet haben, werden wir entscheiden, inwieweit wir einen solchen Service anbieten möchten.“

dm hat bereits Express-Abholservice

Einen Express-Abholservice gibt es bereits für Kunden. Seit kurzem kann man bei dm Produkte online bestellen und innerhalb von sechs Stunden im dm-Markt abholen. Auf der Homepage von dm können registrierte Kunden die Waren in den Einkaufskorb packen und bei der Lieferung auswählen, in welcher Filiale sie ihre Produkte abholen. >>> hier mehr dazu (ms)