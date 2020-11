dm bietet weiter Corona-Test an – Mega-Zoff geht in die nächste Runde

Seit dem 22. Oktober verkauft der Discounter dm über seinen Online-Shop einen Corona-Test für den Heimgebrauch. Der testet jedoch nicht auf eine akute Erkrankung, sondern funktioniert als Antikörpertest. Man erhält also die Information, ob man in der Vergangenheit bereits an Covid-19 erkrankt war und bereits Antikörper gebildet hat und nicht, ob man aktuell infiziert ist.

Nachdem dm den Verkauf des Corona-Tests gestartet hatte, regte sich rasch Kritik. Zuerst vom Bundesverband Deutscher Laborärzte, wenig später mischte sogar ein Ministerium mit und erwog rechtliches Einschreiten. Nun liegt der Spielball wieder bei dm. Ein Sprecher des Discounters verteidigt in der „Lebensmittelzeitung“ das Angebot gegen die Kritik der Experten.

dm vertreibt einen Corona-Antikörpertest für den Endverbraucher. Das sorgt weiter für Zoff. Foto: imago images

dm: Corona-Test sorgt für Zoff

Der Corona-Test im Online-Shop von dm sorgt weiter für Aufregung. Seit Ende Oktober können Kunden dort den Antikörper-Test für rund 60 Euro bestellen. Gleich zu Beginn warnten Experten davor, dass sich Corona-Infizierte mit Symptomen dadurch in falscher Sicherheit wiegen würden, erhielten sie ein negatives Testergebnis. Denn für den Test müssen sich erst genügend Antikörper im Blut gebildet haben, um nachgewiesen werden zu können. Bei einer frischen Covid-19-Infektion ist das nicht unbedingt der Fall.

Bei dm gibt es nun n Corona Antikörper Test. pic.twitter.com/JHZQz321Da — Dobby (@DobbyDark) October 28, 2020

Der Test von dm funktioniert so: Der Käufer oder die Käuferin nimmt bei sich zu Hause eine Blutprobe. Die wird dann in ein Labor geschickt und dort ausgewertet. Das Ergebnis liege etwa zwölf bis 48 Stunden nach Eingang der Probe im Labor vor. Dm wirbt mit einer hohen „Zuverlässigkeit des Tests - vergleichbar mit der Probenahme beim Arzt“. Experten sind jedoch nicht uneingeschränkt überzeugt.

Expertenverband warnt vor „Ressourcenverschwendung“

Der Berufsverband Deutscher Laborärzte (BDL) warnte in einer Pressemitteilung Ende Oktober zudem vor einer möglichen „Ressourcenverschwendung“. Der Corona-Selbsttest von dm sei keine sinnvolle Ergänzung der nationalen Teststrategie. Weiter heißt es: „Die Bekämpfung der Pandemie muss in der Verantwortung der Ärzte bleiben und darf nicht aus populistischen Gründen in die Hände von Laien gegeben werden.“ Mehr dazu liest du hier.

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Anfang November hatte sich dann auch das baden-württembergische Sozialministerium eingeschaltet. Es prüft aktuell das Angebot von dm. Wenn die Testkits einem diagnostischen Zweck dienen, sie eine Abgabe nur an Fachpersonal zulässig, argumentiert das Ministerium seine Rechtsauffassung. Alles Infos dazu kannst du >>> hier finden. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Und es gibt auch einen weiteren Kritikpunkt.

dm verteidigt Antikörper-Tests

Die Antikörpertests weisen nach, ob man bereits einmal am Coronavirus erkrankt gewesen ist. Doch Studien von Wissenschaftlern deuten darauf hin, dass man nach gewisser Zeit auch nach überstandener Corona-Infektion erneut an dem Virus erkranken kann. Um welche Zeitspanne es dabei geht, darüber streiten die Wissenschaftler. Dm will an dem Test dennoch weiter festhalten.

Gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ erklärte Sebastian Bayer, in der dm-Geschäftsführung für Marketing und Beschaffung zuständig: „Der Test der Firma Cerascreen unterfällt nicht dem Abgabeverbot der Medizinproduktabgabenverordnung.“ Testkits, die in einem Labor analysiert werden, seien im Gegensatz zu solchen, die direkt zu Hause ein Ergebnis liefern, durchaus für Verbraucher gedacht. Dieser Ansicht sei auch das Gesundheitsministerium, so Bayer laut „Lebensmittelzeitung“.

Dm ist dabei nicht der einzige kommerziele Anbieter, der solche Testkits verkauft. Inzwischen finden sich auch bei Amazon Angebote für Antikörpertests. (dav mit dpa)