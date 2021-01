dm: Kunde will Filiale betreten – als er dann DAS tun soll, weicht er erschrocken zurück

So ziemlich jeder kennt es mittlerweile: Wer einkaufen will, wird gezählt. Davor macht auch dm nicht Halt. Denn laut der Corona-Schutzverordnung darf nur eine bestimmte Anzahl an Menschen ein Geschäft betreten. Es richtet sich nach der Quadratmetergröße des Ladens.

Bei dm müssen die Kunden deshalb einen Einkaufswagen oder -korb mitnehmen. Doch in einer dm-Filiale in Mannheim nutzen die Mitarbeiter ein anderes System. Ein Kunde wich deshalb am Eingang erschrocken zurück.

dm-Kunde kritisiert Vorgehen

Auf der dm-Facebookseite berichtet er von seinem Erlebnis: „Im dm-Markt in Mannheim-Feudenheim verwenden Sie zur Steuerung der Kundenzahl ein System mit Wäscheklammern, die am Eingang genommen und am Ende des Einkaufs wieder zurückgelegt werden sollen.“

Jeder dm-Kunde muss in der Filiale eine Wäscheklammer mitnehmen. Foto: imago images / Petra Schneider

Das heißt: Jeder Kunde nimmt die Klammer in die Hand. Sie kann während des Einkaufs natürlich am Korb oder am Wagen befestigt werden. „An der Kasse jedoch muss man entweder die Klammer wieder in der Hand behalten – ich habe sie deswegen mit aufs Kassenband gelegt – oder sie wird dann wieder zu den eigenen Einkäufen gelegt“, so der dm-Kunde.

---------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

---------------

Er berichtet, dass die Klammer anschließend auf einen Tisch gelegt wird für den nächsten Kunden. „Wenn man dann wenigstens noch die Hände desinfizieren will, muss man wiederum seine Einkäufe auf den Boden stellen oder irgendwie zwischen die Beine klemmen. Dies ist aus hygienischer Sicht in keiner Weise sinnvoll, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sich die Filialleitung dabei gedacht hat.“

Die Zählung der Kundenanzahl mittels der Einkaufswagen oder –körbe wäre ihm lieber. „Ich bitte Sie daher dringend, dieses Verfahren zu ändern“, fordert er abschließend von dm.

dm: Weitere Kunden kritisieren Beschwerde

Eine andere Kundin kann die Beschwerde nicht nachvollziehen. Sie schreibt: „Schon mal daran gedacht, dass den Einkaufswagen vor dir auch viele angefasst haben? Und die Waren erst, die du kaufst. Einfach die Finger nicht ins Gesicht bzw. in den Mund nehmen und gut.“

+++ dm hat neues Toilettenpapier im Sortiment – Kunden sind baff +++

„Man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Es gab auch ein Leben vor Corona und da war auch nicht alles steril, zum Glück“, schreibt eine weitere dm-Kundin.

-------------------

Mehr zum Thema dm:

dm: Frau will Taschentücher nachfüllen – dann steht sie vor DIESEM Problem

dm: Frau kauft Desinfektionsmittel im Drogeriemarkt – als sie DAS liest, ist sie verunsichert

dm: Discounter findet mitten in der Krise bewegende Worte – „Habt mir aus dem Herzen gesprochen“

-------------------

Darauf entgegnet der Verfasser des Posts: „Nichts für ungut, ich habe mich einfach an dieser Methode gestört und habe das deshalb dm mitgeteilt, wie ich das sehe. Es ist einfach etwas kontraproduktiv. Und andere Filialen machen das nicht ohne Grund auch anders.“

+++ dm-Kundin entdeckt Alufolie für 37 Euro – großes Entsetzen: „Ist das euer Ernst?“ +++

Und was sagt dm dazu? Die Drogerie erklärt: „Dies ist ein individuelles Vorgehen dieser Filiale und keine Vorgabe der Zentrale.“ Er kann sich direkt an die Mitarbeiter vor Ort wenden oder das Kundenmanagement kontaktieren, empfiehlt das Social Media-Team von dm. (ldi)