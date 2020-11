dm-Kundin macht fragwürdige Entdeckung in Drogerie – und wird stinksauer: „Eine Frechheit“

Zutaten für das Abendessen, neue Socken oder ein entspannendes Schaumbad? Bei dm bekommst du bei einem Einkauf fast alles, was du zum Leben benötigst.

Auch das zu Corona-Zeiten wichtige Handelsgut Toilettenpapier darf bei dm nicht fehlen – zumindest meistens. Fest und flauschig, drei Lagen oder lieber mit Tiermotiven und Blumenduft? Beim diesem Thema pflegt wohl jeder dm-Kunde seine eigene Vorliebe – doch das kann Folgen haben.

dm: Als einer Frau DAS in der Drogerie passiert, wird sie richtig wütend– „Eine Frechheit“

Denn wer zu sehr auf eine bestimmte Sorte festgelegt ist, der könnte in Zeiten von dm-Hamsterkäufen allerdings vor einem großen Problem stehen.

Das hat eine dm-Kundin jetzt am eigenen Leib erfahren. Mit ihrem Problem wendet sie sich über die Facebook-Seite von dm direkt an den Drogeriemarkt. „Warum ist dieses Toilettenpapier in keinem dm Markt mehr verfügbar?“, wundert sie sich.

Denn ihr bevorzugtes Toilettenpapier „Sanft&Sicher“ der dm-Eigenmarke hat die Kundin leider nicht in ihrem Geschäft vor Ort finden können.

Für sie gibt es keine Alternative zur angestammten Klopapier-Großpackung aus 30 Prozent recyceltem Material der dm-Eigenmarke.

„Momentan nicht verfügbar in meinem dm-Markt“, bestätigt auch der dm-Onlineshop den Mangel der 4000-Blatt-Packung auf 20 Rollen. „Das ist doch eine Frechheit, die 10 Rollen sind viel teurer und man muss viel öfter ins Geschäft laufen...“, beschwert sie sich.

Eine dm-Kundin vermisst ihr Lieblingsklopapier. Foto: imago images / Jan Huebner

Muss die enttäuschte Kundin nach dieser Pleite ihre bevorzugte Toilettenpapier-Marke wechseln? Wenn es nach dm geht, ist das zum Glück nicht nötig: „Das Sanft&Sicher Toilettenpapier Classic XXL 3-lagig bieten wir weiterhin an. Für uns ist es nicht erkennbar, weshalb dein Markt dieses Produkt nicht mehr führt“, antwortet ein Mitarbeiter bei Facebook.

dm-Klopapier ausverkauft: So reagieren die anderen Kunden

Über eine Nachricht über das Kontaktformular könne dem Problem nachgegangen werden. Auch die anderen Kunden können sich den Klopapiermangel nicht erklären: „Also in meinem gibt es das schon“, berichtet eine Frau.

„Gibt bestimmt noch Alternativen“, schlägt eine weitere Kommentatorin vor. Vielleicht wird ein Umstieg auf eine neue Marke gar nicht nötig – wenn der dm das Rätsel um die nicht vorrätigen Klopapier-Großpackungen für die enttäuschte Kundin lösen kann... (vh)