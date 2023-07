Gerade jetzt, wo die Grillsaison so richtig in Schwung kommt, werden Hobbyköche wieder von ihrem Hoch heruntergeholt. Im Öko-Test wurden mehrere Produkte, die auf den Grill oder in die Pfanne kommen, unter die Lupe genommen. Dabei schaffte es ein Bratling von dm nicht einmal auf ein „mangelhaft“.

Das Verbrauchermagazin warnt jetzt sogar vor dem dm-Produkt. Denn es ist nicht nur ungesund, sondern sogar gesundheitsschädlich.

Veganer dm-Burger fällt im Test durch

Die „Make It Vegan Burger” von dm-Bio aus Seitan sind zwar „tasty“, sagt der Öko-Test, doch sollten sich die Kunden mal die Liste der Inhaltsstoffe genauer ansehen. Die könnte ihnen nämlich den Geschmack verderben.

Geschmacklich 1 A, doch hat das Labor im Bio-Patti Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOH) entdeckt. Und davon sowohl aromatische MOAH als auch gesättigte MOSH. Erstere können Krebs erregen, Letztere reichern im Körper an. Welche Auswirkungen das haben kann, ist bisher noch unerforscht.

Mineralöl ist nicht das einzige Problem

Grundsätzlich kommen Mineralölbestandteile auch in den anderen im Test überprüften veganen Burger-Patties vor – ein seit Längerem bestehendes Problem. „Weder MOSH noch MOAH haben etwas in Lebensmitteln zu suchen“, will der Öko-Test klarstellen. Die Hersteller sollten sich das zu Herzen nehmen und ändern, fordert das Verbrauchermagazin.

Daneben ordnet es den Salzgehalt im dm-Burger als „erhöht“ ein. Das sei ungesund und zu viel Salz könne auf Dauer zu Bluthochdruck führen. Das sei auch bei anderen Patties im Test der Fall. Für das Magazin schafft es der dm-Burger letztlich nur auf ein „ungenügend“.

Fünf vegane Burger-Patties bekommen dafür ein „sehr gut". Es geht also auch anders. Obwohl der Öko-Test anmerkt, dass insgesamt sieben Produkte bedenkliches Mineralöl beinhalteten, drei davon sogar das besonders gefährliche MOAH.