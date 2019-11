dm: Beliebte Aktion findet dieses Jahr nicht statt – der Grund überrascht

Weltweit jagen Menschen heute wieder unzählige Angebote: Denn es ist Black Friday. Online-Shops wie auch Geschäfte locken mit Rabattangeboten, während dm bewusst darauf verzichtet. Dafür hatte der Drogeriemarkt jedoch eine Alternative.

Den Black-Friday-Hype will der Drogeriemarkt nicht unterstützen. Unsere Redaktion hat deshalb mit dm-Pressesprecher Herbert Arthen über eine beliebte Aktion der Drogeriekette gesprochen.

dm mit etwas anderer Intention am Black Friday

Arthen beschreibt das jährlich stattfindende Black Friday mit einer „Rabattschlacht“. Kunden seien auf Rabatte fixiert, was nicht im Interesse von dm liege. „Wir locken und verführen nicht“, sagt der Pressesprecher.

dm hatte noch vergangenes Jahr am Black Friday eine alternative Aktion: Mit der beliebten Aktion „Giving Friday“ reagierte der Drogeriemarkt auf den traditionellen Rabattetag. Bei der Aktion mit sozialem Hintergrund spendete dm fünf Prozent seines Tagesumsatzes an Bildungsprojekte.

Aktion laufe das ganze Jahr über

Doch der sogenannte „Giving Friday“ findet 2019 nicht mehr statt. Schließlich sei es kein geeigneter Zeitpunkt für eine soziale Aktion, so Arthen. An dem Tag, an dem die Menschen kommen, um Rabatte zu kriegen, will dm also in keiner Form mitmachen.

Arthen erklärt, dass dm stattdessen das ganze Jahr über soziale Projekte, wozu auch der Deutsche Kinderschutzbund gehöre, unterstütze.

Das ist der „Giving Friday“ von dm:

Fand 2017 erstmalig statt

Damals kamen nach Angaben von dm rund 1,4 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte zusammen

2018 erfolgte der zweite „Giving Friday“

dm spendete daraufhin knapp 1,5 Millionen Euro an regionale Initiativen

In Ländern wie Österreich, Rumänien und Ungarn findet er auch dieses Jahr statt

Am Black Friday machen viele Shops mit und bieten Schnäppchen an.

Dennoch will er nicht ausschließen, dass der Drogeriemarkt in Zukunft noch mal einen „Giving Friday“ stattfinden lasse. (nk)