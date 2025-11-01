Neuer Hinweis zu dm-Produkten – er hat es in sich

Immer wieder sorgt die Drogeriekette dm mit neuen Services, Produkten oder sonstigen Neuerungen für Furore. So ließ das Unternehmen seine Kunden zuletzt wissen, dass es schon bald auch rezeptfreie Medikamente nach Hause bestellen kann (diese Redaktion berichtete).

Jetzt verkündet dm schon die nächste News. Kunden wird es beim nächsten Griff ins Bio-Sortiment wie Schuppen von den Augen fallen und dem ein oder anderen sicherlich die Augen öffnen.

dm mit neuem Produkthinweis

„Ab sofort können Kundinnen und Kunden die CO₂-Äquivalent-Werte (CO 2 -eq) für 30 dmBio-Produkte – darunter Pflanzendrinks, Milch und Cerealien – auf den Produktseiten im dm-Onlineshop einsehen“, teilte der Drogerie-Riese jetzt in einer Mitteilung mit.

Dabei wird für dm-Kunden der komplette Treibhausgas-Verbrauch von der Verpackung bis zur Entsorgung eines Produkts transparent gemacht. Berechnet werden die CO 2 -eq-Werte gemeinsam mit dem Impact-Tech-Unternehmen inoqo.

Mehr bewusste Käufe?

Für interessierte Kunden ist es ein Schritt in eine nachhaltigere Richtung. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, in ihre Kaufentscheidung nicht nur den Produktinhalt oder die Verpackung, sondern nun auch ökologische Gesichtspunkte einfließen zu lassen.

dm weißt nochmals darauf hin, dass alle seine Bio-Produkte aus ökologischer Landwirtschaft stammen. Viele von ihnen seien darüber Naturland- oder Demeter-zertifiziert. Ob Kunden die neue Funktion aktiv nutzen werden, bleibt abzuwarten.